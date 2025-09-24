Impianti sportivi, Scarlino nel cuore: “Erba alta, terreno sporco ed alberi abbattuti”

Scarlino (Grosseto). “Nei giorni scorsi l’assessore allo sport Spinelli ha dichiarato alla stampa che l’area sportiva di Scarlino Scalo sarebbe stata oggetto di numerosi interventi di manutenzione e valorizzazione. In effetti è vero quello che dice l’assessore, ma purtroppo, ciò che i cittadini vedono con i propri occhi racconta una realtà completamente diversa”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel cuore, gruppo di opposizione in Consiglio comunale.-

“Basta fare un giro attorno agli impianti per rendersi conto dello stato di incuria che li caratterizza. Lo ‘spazio per l’allenamento’ che l’assessore rivendica come fiore all’occhiello è oggi sommerso dall’erba alta – continua la nota -.Il manto del campo da tennis e del campo da calcetto, invece, porta ancora i segni evidenti dell’alluvione di oltre un anno fa: il terreno circostante resta sporco, trascurato, con tracce di fango e nessun vero intervento di recupero. C’è poi la questione della cosiddetta ‘nuova piantumazione’. L’amministrazione dichiara che saranno eseguiti dei lavori di messa a dimora di alcune essenze, ma omette di dire che, per realizzare il campo da padel, sono stati abbattuti alberi già presenti da decenni: una sughera e altre piante che garantivano ombra, frescura e qualità ambientale. Quelle piante, con 30-40 anni di vita, rappresentavano un patrimonio ambientale che non può essere sostituito da qualche arbusto appena piantato”.

“Siamo di fronte a una gestione che punta più agli annunci che ai risultati concreti. I cittadini ci segnalano ogni giorno la delusione di vedere impianti che potrebbero essere un luogo di aggregazione e sport ridotti a simbolo di abbandono – sottolinea il comunicato -. Non bastano le parole, serve la cura quotidiana. Infine, riteniamo doveroso un chiarimento sulle risorse economiche: l’assessore Spinelli parla di cifre spese come se fossero frutto esclusivo dell’azione politica dell’amministrazione Travison. Ma la realtà è che gran parte di quei fondi arrivano dalla Regione Toscana. Appropriarsi politicamente di risorse regionali, soprattutto in piena campagna elettorale, non è solo scorretto, ma anche offensivo nei confronti dei cittadini che meritano trasparenza e verità”.

“Scarlino nel cuore chiede con forza che la Giunta abbandoni la logica degli annunci e delle passerelle elettorali, per tornare a garantire ciò che serve davvero: impianti sportivi puliti, sicuri e accessibili, spazi verdi rispettati e una gestione trasparente delle risorse pubbliche – termina la nota -. I giovani, le famiglie e le associazioni sportive di Scarlino meritano ben più di slogan e fotografie: meritano luoghi vivi, funzionali e curati ogni giorno”.