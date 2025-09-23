Whisper e Margaret Ann: I due grandi yacht solcano il mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Whisper, mega yacht di 94 metri, e Margaret Ann, grande yacht a vela di 30 metri circa, sono arrivati alla fonda davanti ad Artemare Club, ancorate molto distanti dall’ennesima sosta di un palazzo da crociera in rada, ammirate da residenti e turisti di Porto Santo Stefano e subito sono state documentate gratuitamente per il sodalizio dal bravissimo fotografo Andrea Busonero, uomo di mare, di ristorazione e di cuore.

Racconta il comandante Daniele Busetto, dai dati del noto archivio storico yachting dell’associazione, che Whisper è una mega yacht costruito nel 2014 su misura per la coppia di miliardari Shahid e Ann Carlson Khan, nave da crociera di 94 metri impressionante fusione di grandezza, comfort e tecnologia avanzata, opera della famosa Lurssen Yachts design di Espen Oeino International e Reymond Langton Design.

Tra le caratteristiche lussuose dello yacht ci sono un videowall a due piani, un camino aperto, una spa, una piscina a forma ovale e una jacuzzi sul ponte solarium; nel settembre 2023 lo yacht è stato acquistato all’ex presidente di Google Eric Schmidt.

Margaret Ann è un grande ed elegante yacht a vela costruito da Pendennis nel 2004, può ospitare 8 persone in 3 cabine con un design degli interni di Redman Whiteley Dixon.