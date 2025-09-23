Incidente sulla Senese: furgone si ribalta nei pressi della galleria

Grosseto. Oggi pomeriggio, intorno alle 17.10, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla Grosseto-Siena all’ingresso della galleria di Casal di Pari, che ha coinvolto un solo mezzo con a bordo due uomini che, fortunatamente, sono riusciti ad uscire da soli dal furgone, riportando solo ferite lievi.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, per i rilievi del caso ,e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti.

La circolazione ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della sede stradale.