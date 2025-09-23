Home CronacaIncidente sulla Senese: furgone si ribalta nei pressi della galleria
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Incidente sulla Senese: furgone si ribalta nei pressi della galleria

La circolazione ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views
Banner

Grosseto. Oggi pomeriggio, intorno alle 17.10, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla Grosseto-Siena all’ingresso della galleria di Casal di Pari, che ha coinvolto un solo mezzo con a bordo due uomini che, fortunatamente, sono riusciti ad uscire da soli dal furgone, riportando solo ferite lievi.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, per i rilievi del caso ,e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti.

La circolazione ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della sede stradale.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Maltempo, Rossi: “Solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti”

Migranti, il sindaco: “Sì a Cpr per irregolari,...

Maltempo in Maremma: i Vigili del Fuoco soccorrono...

Arte, paesaggio, spiritualità e ricerca: torna il Festival...

Festa nazionale di San Francesco, Rossi: “Bene approvazione...

“The Sound of Soul”: musica e solidarietà in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: