Arte, paesaggio, spiritualità e ricerca: torna il Festival degli Appetiti

Grosseto. Il Festival degli Appetiti, giunto alla sua seconda edizione, torna dal 28 settembre al 4 ottobre con un programma intenso e articolato che intreccia arte, paesaggio, spiritualità e ricerca.

Dopo il focus sull’“ecologia delle relazioni” della prima edizione, il tema di quest’anno è “Geografie interiori – Arte e territorio in dialogo”: un invito a riabitare consapevolmente le aree interne, in particolare la Maremma toscana, luogo complesso e ricco di memorie, oggi nuovamente al centro dell’attenzione in un’epoca segnata da crisi ambientali e sociali.

Il festival è organizzato dalla comunità monastica di Siloe, in collaborazione con la Scuola permanente dell’abitare, grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con il patrocinio della Provincia di Grosseto, dei Comuni di Cinigiano e Civitella Paganico, dell’Ordine architetti Ppc della provincia di Grosseto e del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Tra i partner culturali figurano Atlante delle Rive, La Fabbrica del Mondo, Jolefilm e associazione Pro Sasso Ets.

Il festival

Il Festival degli Appetiti torna dal 28 settembre al 4 ottobre con una seconda edizione dedicata alle geografie interiori, un percorso tra arte, paesaggio e spiritualità.

Dalla Giornata mondiale dei fiumi a Grosseto, con incontri dedicati all’Ombrone e al progetto nazionale “Atlante delle Rive”, fino alle giornate al monastero di Siloe, il programma propone dialoghi con archeologi, filosofi, architetti e artisti, performance di musica, danza e teatro, workshop fotografici e visite guidate.

Tra i protagonisti: l’architetto Edoardo Milesi, il teologo don Roberto Tagliaferri, il biologo e architetto Luca Borro, la filosofa Rosella Prezzo, lo storico Rossano Pazzagli, il filosofo Alfonso Maurizio Iacono, il naturalista Andrea Sforzi, la produttrice teatrale e televisiva Michela Signori, il regista teatrale Giorgio Zorcù.

Spazio anche alla fotografia con Federico Borselli, alle arti performative con Sofia Boarino e il Collettivo Macula, AnimaScenica Teatro e il Coro delle Cicale, e alla scultura con il Simposio internazionale di Siloe, che riunisce artisti dai cinque continenti.

Il festival – organizzato dalla comunità monastica di Siloe con la Scuola permanente dell’abitare, grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e al patrocinio delle istituzioni locali – si propone come un laboratorio di cittadinanza creativa, in cui voci di filosofi, architetti, storici, archeologi, artisti e attivisti si intrecciano con quelle delle comunità locali, dei monaci e dei pellegrini. Al centro il fiume Ombrone, da relitto dimenticato a spazio simbolico e strategico da cui ripartire: un asse di memoria, cultura e futuro.

Temi e spirito del festival

Un fiume dimenticato che torna protagonista, un monastero che diventa laboratorio culturale, una terra di margini che si rivela centro vitale di nuove prospettive. È questa l’anima del Festival degli Appetiti 2025, che dal 28 settembre al 4 ottobre porterà a Grosseto e almMonastero di Siloe artisti, studiosi, filosofi e comunità per esplorare il tema “Geografie interiori”.

L’Ombrone, un tempo asse vitale per comunità e paesaggi, oggi relegato a minaccia idraulica o ricordo marginale, diventa simbolo della necessità di un nuovo sguardo sul territorio. Attraverso incontri, passeggiate, performance e momenti di spiritualità, il festival invita a leggere il fiume come cerniera di comunità, spazio di memoria e futuro.

Il programma si snoda in quattro giornate: dalla presentazione dell’Atlante delle Rive ideato da Marco Paolini alla visita della nuova chiesa di Siloe, dagli interventi di pensatori come don Roberto Tagliaferri e Luca Borro alle performance artistiche di Sofia Boarino, dal Simposio internazionale di scultura di di Siloe alle riflessioni sul futuro delle aree interne con Rossano Pazzagli, Alfonso Maurizio Iacono e Andrea Sforzi.

Un momento particolarmente intenso sarà l’incontro con i pellegrini di Montegiovi, che hanno compiuto un cammino di oltre 200 chilometri per chiedere al Papa di salvare la canonica del borgo. Una testimonianza di resistenza sociale che si intreccia con il senso stesso del festival: rimettere in cammino le comunità, dare voce ai territori, intrecciare cultura e ambiente, spiritualità e partecipazione.

Il Festival degli Appetiti si conferma così un appuntamento unico in Toscana, capace di unire linguaggi diversi e restituire centralità a paesaggi e comunità spesso dimenticati.

Il programma

Domenica 28 settembre – Grosseto, centrale idroelettrica di San Martino

Apertura in occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi, dedicata all’Ombrone. Incontri con amministratori, studiosi e associazioni; presentazione dell’Atlante delle Rive ideato da Marco Paolini; passeggiata sonora lungo il fiume con Gianmarco Serra e proiezione del docufilm “Mar de Molada” di Marco Segato.

Giovedì 2 ottobre – Monastero di Siloe, Sasso d’Ombrone

Dialoghi tra archeologi e storici (tra cui Stefano Campana, Alessandro Sebastiani e Maria Grazia Celuzza) per ricostruire gli antichi cammini lungo l’Ombrone. Visita guidata alla nuova chiesa di Siloe con l’architetto Edoardo Milesi e i padri della comunità monastica. Interventi di don Roberto Tagliaferri, Luca Borro e Edoardo Milesi sul futuro dell’abitare. In serata, letture da Claudio Magris con Sara Donzelli e musica di Stefano “Cocco” Cantini.

Venerdì 3 ottobre – Monastero di Siloe, Sasso d’Ombrone

Giornata dedicata all’anima del paesaggio. Workshop fotografico con Federico Borselli, cammino nel giardino Laudato Si’ con i monaci, performance sonora e danza del Collettivo Macula con Sofia Boarino, incontro con gli scultori del Simposio internazionale di Scultura di Siloe e dialogo con la filosofa Rosella Prezzo. Chiusura con Acqua di pietra, fonte di prodigi, spettacolo teatrale della compagnia AnimaScenica Teatro.

Sabato 4 ottobre – Monastero di Siloe, Sasso d’Ombrone

Riflessioni sul futuro delle aree interne con lo storico Rossano Pazzagli, il filosofo Alfonso Maurizio Iacono e il naturalista Andrea Sforzi. Nel pomeriggio, testimonianza dei pellegrini di Montegiovi, protagonisti del progetto “Il nostro miracolo” di Davide Tisato. Conclusioni condivise e grande chiusura con i “Canti Santi” del Coro delle Cicale insieme ai monaci di Siloe.

Informazioni pratiche

Date: 28 settembre e 2, 3 e 4 ottobre

Luoghi principali: centrale idroelettrica di San Martino (Via ponte Tura, Grosseto) e monastero di Siloe (Strada San Benedetto, Sasso d’Ombrone)

Organizzazione: comunità monastica di Siloe con Scuola permanente dell’abitare

Contributo: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Patrocini: Provincia di Grosseto, Comune di Cinigiano, Comune di Civitella Paganico, Ordine architetti Ppc della Provincia di Grosseto, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Collaborazioni: Atlante delle Rive, La Fabbrica del Mondo, Jolefilm

Sponsor tecnici: Conad, Pastai in Maremma

Gli organizzatori

Il Festival è ideato e organizzato dalla comunità monastica di Siloe, punto di riferimento per il dialogo tra spiritualità, architettura e arte, in collaborazione con la Scuola permanente dell’abitare, realtà impegnata nella promozione culturale e nella riflessione sul paesaggio e l’abitare contemporaneo.

Il promotore

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, da sempre attenta allo sviluppo culturale e sociale dei territori, sostiene il Festival degli Appetiti 2025 in qualità di promotore e principale ente erogatore delle borse di studio dedicate a giovani architetti e studiosi, favorendo la partecipazione attiva delle nuove generazioni a un progetto culturale di respiro nazionale.