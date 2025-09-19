“Mi ricordo il futuro”: Stefano Scaramelli presenta il suo libro

Grosseto. Lunedì 22 settembre, alle 18, al palazzo della Provincia di Grosseto, si terrà la presentazione del nuovo libro di Stefano Scaramelli, “Mi ricordo il futuro”, Betti Editrice. L’autore, accompagnato dalla giornalista Moira Armini, darà vita a un dialogo aperto a tutti affrontando temi e riflessioni sull’attualità regionale.
Stefano Scaramelli dichiara: “Il mio impegno in Consiglio regionale? Ho ascoltato il territorio, difeso diritti, presentato leggi, vinto sfide, creato sviluppo e attenuato disuguaglianze”.
Il racconto inedito, che testimonia l’impegno politico in questa legislatura, è infatti al centro del libro intervista a Stefano Scaramelli che guida il lettore tra i principali temi affrontati dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.
All’evento verrà presentata anche la candidata Elisa Del Bolgia, odontoiatra all’ospedale Misericordia di Grosseto.