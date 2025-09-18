Sport e solidarietà: un weekend ricco di iniziative in città

Massa Marittima (Grosseto). Un fine settimana ricco di iniziative a Massa Marittima: sabato 20 settembre, a partire dalle 15, torna la Festa dello Sport al Parco di Poggio, promossa dal Comune con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio e la pro loco, per incentivare la pratica dello sport a tutte le età, attraverso dimostrazioni e prove libere delle varie discipline, aperte a tutti.

La festa proseguirà dalle 18.30 con l’esibizione della Compagnia degli Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri massetani e delle scuole di danza e di ballo. Alle 20 musica dal vivo con Skapaccioni. Sarà presente anche la Vab con l’unità cinofila. La proloco terrà aperto un punto ristoro durante tutta l’iniziativa.

La festa prosegue domenica 21 settembre con una nuova edizione di Massa Color, la coloratissima corsa di solidarietà non competitiva e senza premiazioni, organizzata dalla pro loco.

Quest’anno il ricavato sarà interamente devoluto al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. Il ritrovo è previsto al Parco di Poggio alle 9.30, con il ritiro del kit di gara, prima di presentarsi alla partenza. Il percorso prevede diversi punti colore, dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata (100% naturale, non tossica, anallergica ed eco-friendly). Al termine del percorso inizierà il countdown per il lancio collettivo di colori insieme a D Miller DJ.

È possibile iscriversi a Massa Color il giorno stesso della corsa alle 9.30 a Parco di Poggio, oppure inviando una mail a iscrizioni@prolocomassamarittima.it o per messaggio al 338.1929949.

Il pagamento del pacco gara può essere eseguito con bonifico bancario oppure direttamente il giorno dell’evento presso gli stand. Iban IT96S 06370 72290 0000 1000 2892 causale: prenotazione pacco gara – indicando nome e cognome. (Il pacco gara è gratuito per i bambini fino a 4 anni, ha il costo di 5 euro dai 4 ai 12 anni, di 10 euro per gli adulti a partire dai 13 anni di età).

Durante Massa Color sarà aperto il punto ristoro della Proloco a partire dalle 10 del mattino. Una novità di quest’anno è il “torneo di tennis, padel e pallavolo” che si svolgerà la domenica pomeriggio. Il ricavato del torneo sarà devoluto al 118. Alle 17 “Food And Drink” con Bike Garage & More.

L’amministrazione comunale, insieme alla pro loco e alle associazioni sportive del territorio, attraverso queste giornate, intendono lanciare un messaggio forte di attenzione all’importanza dell’esercizio fisico, per la salute e il benessere delle persone di tutte le età. Grazie alla presenza di un tessuto associativo molto attivo, a Massa Marittima si possono praticare diverse discipline sportive e anche questo è un aspetto importante in termini di servizi offerti sul territorio alle famiglie e come elemento attrattivo per nuovi residenti

Il Comune ringrazia tutte le associazioni che partecipano a questa edizione della Festa dello Sport: Proloco di Massa Marittima, Motoclub Massaveternensis; Asd Massa Valpiana; Ytaca; Bike Sservie Massa Marittima; associazione DanzArt; Karate Mma; Odissea 2001; Gruppo U.S. Olimpic Pallamano Massa Marittima; Padel Project; Asd Palestra Dinamica; Asd Pattinaggio artistico Gavorrano; Asd Rosso Amaranto; Società dei Terzieri Massetani; Circolo Tennis Massa Marittima; Volley Massa Marittima; Cafe Habana; Avis Massa Marittima.