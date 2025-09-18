Moda, pittura, fotografia, danza e musica nel nome della solidarietà: ecco “La Grosseto più bella che c’è”

Grosseto. Moda, pittura, fotografia, danza e musica si fonderanno in un unico grande spettacolo dedicato alla solidarietà.

Domenica 21 settembre dalle 21, il salone d’onore della Guardia di Finanza accoglierà l’evento “La Grosseto più bella che c’è”, organizzato dall’associazione Cromatica e guidato dal tenore Federico Pistolesi, presidente dell’associazione. A condurre la serata sarà Stefano Bini, giornalista, autore e conduttore grossetano, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso fatto di performance, interviste e momenti di riflessione.

La serata vedrà la partecipazione di artisti e personalità di grande rilievo. Il Balletto di Siena, diretto dal maestro Marco Batti, e accompagnato “in diretta” dalla giovane pianista Carlotta Anna Denevi, il quale si conferma una delle eccellenze italiane della danza, pronto a stupire con coreografie di altissimo livello. Lo stilista di alta moda Antonio Martino, tra i più apprezzati del panorama contemporaneo, porterà sul palco la sua visione estetica raffinata e all’avanguardia, trasformando ogni abito in un’opera d’arte vivente.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà Erminio Sinni, vero cuore pulsante dell’evento e padrino della serata; artista di fama internazionale, capace di emozionare platee in Italia e all’estero, Sinni regalerà al pubblico un momento unico: con la sua voce intensa e il suo inconfondibile carisma interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri, accompagnato dalle coreografie del Balletto di Siena. La sua presenza non sarà soltanto musicale, ma simbolica: un ritorno a Grosseto come grande testimone della forza dell’arte e della musica come strumenti di condivisione e speranza.

Accanto alla musica e alla moda, ci sarà anche la fotografia d’autore con Vanessa Rusci, fotografa di livello internazionale che ha vinto numerosi premi in Europa e non solo, affermandosi come una delle voci più originali e potenti del panorama contemporaneo. La sua arte visiva dialogherà con la musica e la danza, offrendo al pubblico uno sguardo profondo e innovativo sul linguaggio delle immagini.

Spazio anche al talento del cantautore romano Daniele Sarno, che condurrà il pubblico nel suo raffinato universo musicale, e della pianista Carlotta Anna Denevi, giovane promessa del panorama maremmano già premiata in numerosi concorsi, capace di coniugare tecnica ed emozione in esibizioni arricchite dalle coreografie del Balletto di Siena.

La serata si arricchirà inoltre della presenza della Fondazione Guido d’Arezzo con il progetto “Le stanze dell’opera”, che porterà a Grosseto un affascinante incontro tra tradizione lirica e innovazione scenica.

Non mancherà l’aspetto solidale: verranno infatti consegnati i fondi raccolti a sostegno di Irene Dari, dell’associazione La Farfalla e diCountry Paradise, a testimonianza di un forte legame con il territorio e con chi si impegna quotidianamente nel sociale. L’associazione Olympia de Gouges offrirà inoltre una riflessione sul tema della violenza contro le donne, dando voce ad un impegno che supera l’arte per diventare coscienza civile.

Il pubblico sarà coinvolto anche con l’estrazione dei premi messi in palio: una camicia esclusiva FRII della stilista Francesca Rillo, una stampa d’autore di Vanessa Rusci, un trattamento del massaggiatore olistico Simone Dominici e due premi offerti da Coop Etruria.

Il gran finale sarà affidato al celebre brindisi della Traviata di Giuseppe Verdi, con tutti gli artisti, i ballerini e le modelle riuniti sul palco in un epilogo corale e festoso.

L’organizzazione informa che i posti disponibili sono in rapido esaurimento e che sarà necessario prenotare in anticipo, poiché il giorno dell’evento non sarà possibile acquistare biglietti, né accedere al salone d’onore della Guardia di Finanza senza registrazione.

“La Grosseto più bella che c’è” si annuncia come una serata memorabile, capace di unire arte, moda e musica con la forza della solidarietà, regalando alla città un evento che rimarrà impresso nella memoria collettiva.

Per informazioni e acquisto dei biglietti: tel. 347.8407909, e-mail assocromatica@gmail.com