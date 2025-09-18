“Il legno si fa arte”: alla galleria Spaziografico una mostra per rendere omaggio a Piero Minzon

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 20 settembre, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “Il legno si fa arte – Omaggio a Piero Minzon”.

“Galleria Spaziografico rende omaggio a Piero MInzon, un importante artista che ha vissuto per più di cinquant’anni a Massa Marittima, scomparso nel 2022 – spiega Gian Paolo Bonesini, curatore dell’esposizione -. Sono opere in legno che la moglie Gina conservava gelosamente e che ora vengono esposte per la prima volta. Questa mostra è un’importante retrospettiva dedicata alle sculture e opere in legno di Minzon, artista con esperienza internazionale che ci ha lasciati nel 2022. E’ un’occasione per ammirare le sue opere inedite, provenienti della collezione privata, che ora vengono portate all’attenzione del pubblico. Per Galleria Spaziografico questo omaggio a Piero Minzon è fonte di orgoglio, una proposta espositiva che vuole valorizzare l’artista che ha scelto Massa Marittima come sua residenza per più di cinquant’anni, pur mantenendo molti contatti con l’ambiente artistico italiano”.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 17 alle 19, fino a venerdì 3 ottobre.