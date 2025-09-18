Home Colline Metallifere“Il legno si fa arte”: alla galleria Spaziografico una mostra per rendere omaggio a Piero Minzon
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

“Il legno si fa arte”: alla galleria Spaziografico una mostra per rendere omaggio a Piero Minzon

Inaugurazione sabato 20 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 20 settembre, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “Il legno si fa arte – Omaggio a Piero Minzon”.

“Galleria Spaziografico rende omaggio a Piero MInzon, un importante artista che ha vissuto per più di cinquant’anni a Massa Marittima, scomparso nel 2022 – spiega Gian Paolo Bonesini, curatore dell’esposizione -. Sono opere in legno che la moglie Gina conservava gelosamente e che ora vengono esposte per la prima volta. Questa mostra è un’importante retrospettiva dedicata alle sculture e opere in legno di Minzon, artista con esperienza internazionale che ci ha lasciati nel 2022. E’ un’occasione per ammirare le sue opere inedite, provenienti della collezione privata, che ora vengono portate all’attenzione del pubblico. Per Galleria Spaziografico questo omaggio a Piero Minzon è fonte di orgoglio, una proposta espositiva che vuole valorizzare l’artista che ha scelto Massa Marittima come sua residenza per più di cinquant’anni, pur mantenendo molti contatti con l’ambiente artistico italiano”.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 17 alle 19, fino a venerdì 3 ottobre.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Note di Stelle”: un concerto in memoria di...

Gli Etruschi e il vino: visita guidata e...

“Storie che restano: esperienze al museo per chi...

Nuovo cinema Tirreno: ecco tutti i film del...

La Città visibile 2025: il via con la...

Moda, pittura, fotografia, danza e musica nel nome...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: