Assemblea sindacale Anaao: il Ministro Schillaci all’ospedale Misericordia

Grosseto. “Lunedì 22 settembre il Ministro della Salute prof. Orazio Schillaci ci farà l’onore di partecipare all’assemblea sindacale Anaao Assomed prevista all’ospedale Misericordia di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è lo stesso sindacato.

“Sarà l’occasione per rappresentargli la nostra soddisfazione per l’approvazione del cosiddetto Scudo penale per i medici e per discutere in maniera aperta della condizione critica dei professionisti delle aziende territoriali, tra blocco del tetto di spesa per il personale, sostanziale blocco della produttività aggiuntiva e scarsa attrattività di molte specialistiche e delle sedi più disagiate – continua la nota -. Punti dolenti diffusi su tutto il territorio nazionale ma che, osservati dalla prospettiva della Ausl Toscana Sud Est, assumono ancora più peso, viste le peculiarità di estensione territoriale a bassa densità abitativa, indice di vecchiaia elevato e presenza di zone orograficamente disagiate”.

“Occorrono soluzioni innovative che probabilmente impongono un ripensamento anche di norme e regole che governano il Sistema sanitario, ormai invecchiate sotto il peso di avanzamenti tecnologici impensabili solo pochi anni fa. I professionisti hanno bisogno di un ambiente lavorativo che dia loro standard appropriati, serenità e un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, al fine di poter rispondere con qualità alla domanda di salute dei cittadini. Su questi temi siamo consapevoli di un Ministro che si batte per i professionisti e che da sempre ne rappresenta il valore a livello di Governo – termina il sindacato -. Nell’occasione l’Anaao aziendale presenterà alcune proposte che inseriremo nel Cantiere promosso dall’Azienda, nell’idea che la buona Sanità sostenibile ed appropriata non può fare a meno del contributo fattivo dei professionisti”.