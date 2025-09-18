Home CronacaGiovane ferito alle gambe da un’arma da fuoco: trasportato in ospedale
Giovane ferito alle gambe da un’arma da fuoco: trasportato in ospedale

Sul posto, i militari hanno effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini

di Redazione
Grosseto. Ieri pomeriggio, alcune pattuglie dei Carabinieri di Grosseto sono intervenute in un’area boschiva situata in località Grancia, nel comune di Grosseto, dove era stato segnalato un uomo ferito.

Sul posto erano già presenti operatori sanitari che avevano soccorso un cittadino straniero, che presentava delle ferite da arma da fuoco alle gambe.

L’uomo, un giovane poco più che ventenne di nazionalità tunisina, è stato trasportato all’ospedale dove si trova tuttora, non in pericolo di vita.

Sul posto, i militari hanno effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Dalle prime risultanze, alla base del ferimento ci sarebbe stata tra l’aggressore e la vittima un’accesa lite.

Le indagini dei Carabinieri proseguono con il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto.

