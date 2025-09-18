I funghi della laguna di Orbetello: se ne parla in una conferenza

Orbetello (Grosseto). Venerdì 19 settembre, alle 18, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “I funghi della riserva naturale regionale laguna di Orbetello, tra rarità e particolarità in decenni di studi”, a cura dei micologi Laura Nicoletti, Manuel Atzeni, Antonio Gennari.

La conferenza sarà incentrata in particolare sui funghi del bosco di Patanella, l’area più meridionale dell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, in cui i relatori conducono ricerche scientifiche micologiche da molti anni. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

La conferenza

Il bosco di Patanella, di proprietà del Wwf Italia, ha un’estensione di 22 ettari e rientra nella riserva naturale regionale della laguna di Orbetello.

L’area è stata sottratta ad un progetto speculativo dal Wwf Italia grazie alla campagna “Coste e rive” e oggi rappresenta l’ultimo esempio di bosco ripariale presente sulle sponde della laguna di Orbetello. Considerando che in questo ambiente crescono alcune specie di funghi di interesse alimentare e che la loro raccolta ha da sempre rappresentato un’occasione di svago per gli abitanti di Orbetello, il Wwf ha stabilito di consentire la raccolta di funghi epigei solo a 60 residenti nel comune di Orbetello e 10 residenti nei comuni confinanti (Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Magliano in Toscana), con le seguenti limitazioni concordate con la Regione Toscana: l’unico ingresso per accedere nel bosco è quello presente nel parcheggio; l’area di raccolta è delimitata dalle tabelle perimetrali; è vietato accedere nella riserva integrale situata oltre il fosso posto a Nord-Ovest del bosco.

La raccolta dei funghi potrà essere svolta esclusivamente dalle persone munite di autorizzazione rilasciata ogni anno dal Wwf, presso il centro visite dell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, lungo l’Aurelia km 148.300 (corsia sud), in località Ceriolo III° Albinia-Orbetello. L’autorizzazione deve essere sempre accompagnata dalla copia di un documento d’identità e prevede il contributo a persona di 10 euro.

La validità dell’autorizzazione è di massimo 3 mesi dalla data del rilascio, e comunque non oltre il 28 febbraio 2026; le autorizzazioni e i tesserini rilasciati negli anni passati non sono più validi.

Le persone autorizzate potranno svolgere la loro attività di raccolta solamente tre giorni alla settimana e potranno scegliere tra turno 1 (domenica, martedì e. giovedì) o turno 2 (lunedì, mercoledì e sabato) fino ad esaurimento delle disponibilità di 35 autorizzazioni per turno.

La quantità massima di raccolta è di 2 chili pro capite al giorno.

La raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto, comunque mai durante le ore notturne e nei giorni in cui la Regione Toscana ha diramato allerta meteo gialla, arancione o rossa.

Oltre a quanto sopra evidenziato, valgono le norme generali della Regione Toscana in materia di raccolta di funghi. A chiunque non rispetti tali norme e le suddette limitazioni, oltre alle sanzioni previste e al conseguente sequestro dei funghi, verrà ritirata l’autorizzazione. I controlli sono eseguiti dal personale Wwf e dalle Forze di polizia. Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il 388.4231098.

