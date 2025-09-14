Cittadella dello Studente: la pedonalizzazione sarà attivata al termine dei lavori del Comune

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha predisposto da tempo un progetto per la pedonalizzazione della Cittadella dello Studente, che prevede l’accesso soltanto agli autobus del trasporto scolastico e ai soli mezzi autorizzati, per i quali sono già stati realizzati parcheggi dedicati. I lavori necessari all’attivazione di questo progetto provinciale sono stati completati sin dal dicembre 2024, ma non è stato ancora possibile darvi seguito per consentire al Comune di Grosseto la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’asse viario di via dei Barberi.

Attualmente, infatti, a seguito di richiesta dell’amministrazione comunale, la viabilità interna alla Cittadella viene utilizzata come area di servizio al cantiere comunale, così da ridurre i disagi e gli inevitabili rallentamenti della circolazione nella zona. Il progetto della Provincia – che mira a consentire l’ingresso alla Cittadella soltanto agli autobus e ai mezzi autorizzati – potrà quindi essere attivato soltanto una volta terminati i lavori comunali della Greenway, verosimilmente entro l’anno, come ha comunicato il Comune.

Nel frattempo, per evitare la promiscuità tra traffico veicolare legato al cantiere e autobus del trasporto scolastico, e per migliorare la sicurezza di tutti, nell’incontro tenutosi in Prefettura è stata assunta la decisione di non permettere, in via sperimentale e provvisoria, il transito degli autobus all’interno della Cittadella dello Studente. Si tratta di una misura temporanea, adottata in fase di cantiere, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza. Una volta conclusi i lavori del Comune, sarà attivato a pieno il progetto della Provincia e all’interno della Cittadella potranno transitare soltanto autobus e mezzi autorizzati.

Infine, ricordiamo che la Provincia sta completando, sempre nella Cittadella dello Studente, importanti interventi da oltre 6,5 milioni di euro sugli impianti sportivi: il campo scuola con pista di atletica e campi polivalenti, la nuova palestra dietro il Liceo Rosmini e, nella sede dell’Its, un centro di aggregazione giovanile fruibile anche oltre l’orario scolastico, molto utile per i ragazzi e le ragazze che vengono da fuori.