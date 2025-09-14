Nuovo anno scolastico: gli auguri delle amministrazioni comunali a studenti, famiglie e docenti

Grosseto. Lunedì 15 settembre, anche in provincia di Grosseto suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico.

Ecco i messaggi delle amministrazioni comunali maremmane per augurare un buon anno scolastico a studenti, famiglie e docenti.

Scarlino

“Buon inizio di anno scolastico a Scarlino. La comunità di Scarlino si prepara ad accogliere l’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per lunedì 15 settembre, con un augurio sincero a tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie – si legge in una nota del Comune di Scarlino –. Le scuole del territorio, a Scarlino e a Scarlino Scalo, riaprono le porte con l’entusiasmo della ripresa delle attività didattiche e formative. È un momento importante che segna l’inizio di un percorso di crescita e di condivisione, reso possibile dal lavoro quotidiano della scuola e dal sostegno delle famiglie”.

“Quest’anno l’offerta formativa del plesso di via Lelli a Scarlino Scalo potrà contare anche su due nuove strutture: la mensa e la palestra, interventi che arricchiscono la vita scolastica e rafforzano la qualità dei servizi a disposizione degli alunni – termina il comunicato –. L’amministrazione comunale augura a tutti un anno sereno e ricco di soddisfazioni, all’insegna della collaborazione e del valore dell’educazione come fondamento per il futuro della comunità”.

Manciano

“Lunedì 15 settembre prenderà ufficialmente il via l’anno scolastico 2025/2026. Le scuole del territorio comunale si preparano ad accogliere nuovamente studentesse e studenti di ogni ordine e grado per l’inizio delle attività didattiche – si legge in una nota del Comune di Manciano -. L’avvio dell’anno rappresenta un momento significativo per la comunità, che si rinnova nel segno della formazione, dell’educazione e della crescita dei più giovani. È anche un’occasione per ribadire il valore della collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni, indispensabile per garantire un percorso educativo di qualità”.

“In questa occasione viene rivolto un augurio di buon lavoro agli studenti, ai docenti, al personale amministrativo e a tutto il personale scolastico, con l’auspicio che l’anno che si apre sia ricco di soddisfazioni, impegno e crescita condivisa. Il Comune conferma l’attenzione verso i servizi scolastici, l’edilizia e la sicurezza degli edifici, proseguendo nelle azioni di supporto alle scuole e di sostegno alle famiglie – termina il comunicato -. L’inizio del nuovo anno scolastico costituisce un appuntamento importante per tutta la comunità e un impegno condiviso a favore della conoscenza, dell’inclusione e della partecipazione alla vita civile”.

Orbetello

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Orbetello rivolge a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico un augurio di buon lavoro e di un percorso formativo sereno e ricco di soddisfazioni.

“La scuola rappresenta un pilastro fondamentale della comunità, luogo in cui si costruiscono conoscenze, valori e relazioni che accompagnano i giovani nella loro crescita – si legge in una nota del Comune –. L’amministrazione esprime la propria vicinanza a tutti coloro che, a vario titolo, vivono e animano la vita scolastica e auspica che l’anno appena iniziato possa tradursi non solo in occasioni di apprendimento, ma anche in momenti di collaborazione, condivisione e partecipazione. Il percorso scolastico non riguarda soltanto lo studio delle discipline, ma contribuisce a formare cittadini consapevoli, responsabili e capaci di affrontare le sfide del futuro. In questa prospettiva, l’augurio è che ogni studente possa sentirsi parte di una comunità coesa, pronta a sostenerlo e a valorizzarne il talento”.