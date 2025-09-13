Home GrossetoTirrenica, Potenti: “Falso che fondi siano andati al ponte sullo Stretto”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Tirrenica, Potenti: “Falso che fondi siano andati al ponte sullo Stretto”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views
Banner

“Contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, non è vero che fondi destinati alla Tirrenica siano stati indirizzati per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Così come non è vero che con questo Governo si sarebbero fatti dei passi indietro rispetto a quanto disposto nel 2022.

È vero invece che grazie al Dl infrastrutture si è proceduto al passaggio da Sat ad Anas dei progetti relativi al collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi e, in particolare, al tratto tra Tarquinia e Grosseto. Grazie a questo Governo, ed in particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si è arrivati a sbrogliare la complessa matassa burocratica del passato con il Contratto di programma 2021-2025 tra Mit ed Anas, che ha previsto la nomina dell’amministratore delegato di quest’ultima a commissario straordinario per i lavori sulla Tirrenica, imprimendo così una necessaria accelerazione.

Il Ministero, sotto la guida di Matteo Salvini, ha già dimostrato di dare grande importanza al futuro di quest’arteria stradale e so essere già in corso approfondite valutazioni tecnico-politiche per cercare di trovare, una volta per tutte, delle soluzioni realizzative”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro dell’VIII Commissione a Palazzo Madama.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sanità, Ulmi: “La Regione Toscana dice una cosa...

Pochi giorni al rientro a scuola: ecco i...

Viabilità, Italia dei Diritti: “Nella strada La Bella...

Nuovo anno scolastico: l’impegno della Camera di Commercio...

Cimitero, l’opposizione: “Nessun vandalico, solo degrado e incuria...

Lavori anti alluvione: Ombrone più sicuro grazie all’intervento...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: