Tirrenica, Potenti: “Falso che fondi siano andati al ponte sullo Stretto”

“Contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, non è vero che fondi destinati alla Tirrenica siano stati indirizzati per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Così come non è vero che con questo Governo si sarebbero fatti dei passi indietro rispetto a quanto disposto nel 2022.

È vero invece che grazie al Dl infrastrutture si è proceduto al passaggio da Sat ad Anas dei progetti relativi al collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi e, in particolare, al tratto tra Tarquinia e Grosseto. Grazie a questo Governo, ed in particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si è arrivati a sbrogliare la complessa matassa burocratica del passato con il Contratto di programma 2021-2025 tra Mit ed Anas, che ha previsto la nomina dell’amministratore delegato di quest’ultima a commissario straordinario per i lavori sulla Tirrenica, imprimendo così una necessaria accelerazione.

Il Ministero, sotto la guida di Matteo Salvini, ha già dimostrato di dare grande importanza al futuro di quest’arteria stradale e so essere già in corso approfondite valutazioni tecnico-politiche per cercare di trovare, una volta per tutte, delle soluzioni realizzative”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro dell’VIII Commissione a Palazzo Madama.