Home Colline MetallifereAtto vandalico al cimitero: scassinata stanza del commiato, aperti sacchi con resti di esumazioni
Colline MetallifereCronacaCronaca Colline MetallifereCronaca Grosseto

Atto vandalico al cimitero: scassinata stanza del commiato, aperti sacchi con resti di esumazioni

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). “Questa mattina, venerdì 12 settembre, è stato segnalato alle autorità competenti un grave atto vandalico presso il cimitero di Ravi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comune di Gavorrano.

“Ignoti hanno scassinato la porta della stanza del commiato e si sono introdotti all’interno, aprendo due sacche contenenti resti provenienti da esumazioni – continua la nota -. L’amministrazione comunale condanna fermamente il gesto e qualsiasi azione che offenda la memoria e la sensibilità della comunità locale. Il Comune ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti non appena ricevuta la segnalazione”.

La porta della stanza del commiato è stata prontamente riparata dalla squadra esterna del Comune.

