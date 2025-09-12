Progetto Musica: open day dell’associazione Agape per presentare corsi e laboratori

Albinia (Grosseto). L’associazione Agape Odv organizza l’Open Day del Progetto Musica, un pomeriggio dedicato alla scoperta dei corsi e dei laboratori musicali attivi per l’anno 2025-2026.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere gli educatori, ricevere tutte le informazioni sui programmi didattici e provare direttamente alcuni strumenti musicali.

L’offerta formativa comprende corsi di canto, basso, pianoforte (classico e moderno), chitarra (classica ed elettrica), batteria, sassofono e musica elettronica. Accanto ai corsi, saranno presentati i laboratori di propedeutica musicale, musica d’insieme, sartoria e modellistica, songwriting, disegno, teoria musicale e orientamento musicale.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 settembre alle 16.00, in via Puglia 14 ad Albinia.

L’iniziativa è aperta a tutte le età e rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo della musica in un contesto inclusivo e creativo.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi 2025-2026, contattare l’indirizzo e-mail info@associazioneagapeonlus.it.