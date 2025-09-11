“Una battaglia campale”: all’ex cinema il documentario sulla nascita del Parco della Maremma

Grosseto. “Una battaglia campale – La nascita del Parco della Maremma” è il titolo del documentario, realizzato da Federico Santini, che sarà proiettato, venerdì 12 settembre, alle 17, all’ex cinema di Alberese, per l’evento organizzato dal Parco della Maremma in collaborazione con le pro loco Alborensis, di Alberese e di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

“Una battaglia campale” racconta, attraverso la raccolta di numerose testimonianze, le vicende che hanno portato alla nascita dell’area tutelata, la prima della regione Toscana e la seconda a livello nazionale. Un percorso che si è concluso 50 anni fa, il 5 giugno 1975, con la promulgazione della legge regionale che la istituiva.

La proiezione, gratuita, di venerdì sarà quindi un’occasione, per la comunità del Parco e per i visitatori che in questo periodo sono in zona, di rivivere le tante vicissitudini, spesso anche caratterizzate da aspri contrasti, che hanno caratterizzato gli anni Settanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso e il serrato confronto tra chi vedeva nella tutela della natura un dovere e un obiettivo e chi riteneva che fosse di ostacolo per lo sviluppo economico e sociale.

“La storia del Parco – commenta Rusci – ha invece dimostrato che sviluppo e tutela possono andare di pari passo e che valorizzare le specificità dell’ecosistema e tutelarlo può essere una risorsa per i territori e le comunità che vi vivono”.

E proprio in quest’ottica di valorizzazione rientra anche la convenzione, sottoscritta a giugno e che sarà presentata nel corso dell’iniziativa, tra il Parco della Maremma, la proloco Alborensis e la proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare. “Con la sottoscrizione di questo accordo – continua Rusci – abbiamo voluto formalizzare una collaborazione che, di fatto, tra queste realtà esiste da anni”.

Nello specifico, la convenzione, che sarà presentata dal presidente del Parco e da Luca Varaglioti, presidente della proloco Alborensis, e Loretta Teresini, presidente della proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, richiama il protocollo di intesa nazionale tra Federparchi e Unpli, Unione nazionale delle proloco di Italia e prevede vari elementi: che i tre soggetti collaborino per la creazione di iniziative di promozione e valorizzazione territoriale e ambientale, che possano coinvolgere anche altri soggetti attivi sul territorio, organizzino un’iniziativa annuale comune per individuare elementi innovativi e originali nella proposta di fruizione turistica, combinando ambiente, cultura, turismo sostenibile e sviluppo del territorio.

Inoltre, la convenzione dà diritto, per i soci delle due proloco ad alcune agevolazioni sulle tariffe di accesso agli itinerari del Parco.

Intanto, prosegue il calendario di escursioni e trekking al Parco: proprio venerdì 12 settembre è in programma il “Brindisi al tramonto a Castelmarino”, mentre sabato 13 settembre è in calendario il percorso “Sulle orme dei briganti” e domenica 14 settembre è in arrivo la passeggiata “Nel Parco in bici al chiar di luna”.

Per informazioni più dettagliate, modalità di fruizione e costi è possibile visitare il sito www.parco-maremma.it o scrivere a booking@parco-maremma.it.

Nella foto di Michele Guerrini: Federico Santini, autore del documentario