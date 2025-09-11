Continua il viaggio nelle emozioni di “Cassero in Danza”: i prossimi spettacoli

Grosseto. Sarà la Compagnia degli Istanti/Simona Bucci con “Ritorno altrove” ad aprire venerdì 12 settembre, alle 21.15, nella storica Sala Eden di Grosseto la quarta giornata di festival “Cassero in Danza“. A seguire, è previsto lo spettacolo “Mandibola” della compagnia Dejà-Donné, un progetto ispirato alla dimensione romantica del pugilato, quale sintesi estrema della vita, desiderio di sopravvivenza.

Il programma

“Ritorno altrove” è un viaggio dentro la nostalgia, sentimento complesso pregno di sfumature e ambivalenze. La nostalgia è raccontata da Luca Campanella e Françoise Parlanti come un desiderio tormentato, perché può far convivere il rimpianto per l’assenza di qualcosa che è perduto, e a cui si vorrebbe tornare, e il piacere del riviverlo, richiamandolo alla memoria. Un’immersione emotiva, guidata dai ricordi, che fa emergere non solamente la mancanza per relazioni, luoghi e tempi vissuti, ma anche la malinconia per dimensioni dell’animo come un criptico “altrove”: uno spazio interiore di progetti sognati e mai realizzati.

“Mandibola”, invece, è un progetto creato per un giovane danzatore dalle spiccate doti atletiche ispirato al pugilato inteso come disciplina romantica e sintesi estrema della vita come desiderio massimo di sopravvivenza. Se lo sport è epica e teatro, il pugilato per le sue caratteristiche di individualità, fisicità e prova di resistenza è l’immagine del dramma; il ring svela i contrasti nella loro crudezza e immediatezza, concentra le tensioni della vita e le rappresenta.

Combattere è una danza contro qualcosa che in fondo è dentro ad ogni uomo, è immateriale, è un’idea, è un misurarsi con la vita e con i suoi limiti che porta a non essere del tutto vinti o del tutto vincenti. Una disciplina umana, assolutamente umana. A differenza di ogni guerra.

Sabato 13 settembre va in scena “Il Caos e la Farfalla” della compagnia Arearea, in cui quattro danzatori percorrono lo spazio aperto dell’instabilità con le ali di una farfalla lasciando che i desideri agiscano liberi nello straordinario arcobaleno di azioni intrecciate. La serata si chiude con lo spettacolo della compagnia sarda Asmed, “Ikaro” in cui il protagonista è un simbolo, è l’ebrezza del volo e la brama di libertà, la fuga dalle paure mostruose che abbiamo catturato rifugiandosi in esse.

“Cassero in Danza” è la kermesse ideata e promossa da Con.Cor.D.A. (Consorzio coreografi danza d’autore) con la co-organizzazione della compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto ed il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

Abbonamento: 50 euro

Prenotazione consigliata: cell. 333.3765469 (dalle 10.00 alle 18.00), e-mail casseroindanza@gmail.com