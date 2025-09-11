Lavori anti alluvione: intervento del Consorzio di Bonifica sul Canale principale 6

Grosseto. Resta alta l’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in tutta l’unità idrografica Albegna.

E’ stato di recente eseguito un intervento di manutenzione ordinaria, inserito nel piano delle attività della bonifica, sul Canale principale 6, nel territorio comunale di Orbetello, che fa parte del complesso reticolo di affluenti del fiume Albegna.

Rimuovere la vegetazione infestante e ripristinare l’officiosità idraulica del corso d’acqua è in questa zona particolarmente importante, perché il canale si trova non lontano dall’abitato di Albinia e scorre sotto la strada provinciale 74 Maremmana.

Il lavoro è stato eseguito nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la salvaguardia della flora e della fauna.