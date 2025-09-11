Home AmbienteLavori anti alluvione: intervento del Consorzio di Bonifica sul Canale principale 6
AmbienteAmbiente GrossetoCosta d'argento

Lavori anti alluvione: intervento del Consorzio di Bonifica sul Canale principale 6

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 8 views

Grosseto. Resta alta l’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in tutta l’unità idrografica Albegna.

E’ stato di recente eseguito un intervento di manutenzione ordinaria, inserito nel piano delle attività della bonifica, sul Canale principale 6, nel territorio comunale di Orbetello, che fa parte del complesso reticolo di affluenti del fiume Albegna.

Rimuovere la vegetazione infestante e ripristinare l’officiosità idraulica del corso d’acqua è in questa zona particolarmente importante, perché il canale si trova non lontano dall’abitato di Albinia e scorre sotto la strada provinciale 74 Maremmana.

Il lavoro è stato eseguito nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la salvaguardia della flora e della fauna.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I Cavalieri Templari in Maremma: se ne parla...

Torna “InGravel Morellino”: due giorni dedicati alla bicicletta...

Nuovo anno scolastico, il Pd: “Ridotto orario di...

“Una battaglia campale”: all’ex cinema il documentario sulla...

“Stop all’aggressione a Gaza”: la minoranza presenta una...

Incidente stradale: giovane trasportata in ospedale

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: