Grosseto. Grosseto torna a trasformarsi in un laboratorio artistico a cielo aperto con la sesta edizione di Trame – Serrande chiuse per arte aperta, in programma dal 12 al 14 settembre. Il tema che attraverserà questa edizione è “Creature urbane”, un invito a dare voce e immagine agli esseri reali e immaginari che abitano dentro e fuori di noi, nelle pieghe visibili e invisibili della città.

Il festival prosegue il suo cammino grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con il sostegno del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura, promosso da Clan e ospitato al Molino Hub – il centro culturale nato nella troniera del “Cinghialino” sulle Mura medicee.

Una rete di collaborazioni accompagna anche quest’anno Trame: Kansassiti Aps, Mediateca digitale della Maremma, Clorofilla Film Festival, Fiab Grosseto Ciclabile e Drink and Draw Grosseto contribuiscono a disegnare un programma ricco di incontri, laboratori, musica, proiezioni e attività partecipative. Grosseto si farà tana, giungla, sogno e specchio, offrendo esperienze gratuite e aperte a tutti, tra cui il Trame Bike Tour organizzato con FIAB nella Settimana della Mobilità Sostenibile, per pedalare tra le opere di street art e vivere la città con uno sguardo diverso.

Il programma della prima giornata

La giornata di venerdì 12 settembre segnerà l’inizio ufficiale del festival. Alle 12, alla Mediateca digitale della Maremma in via Chiasso delle Monache, si terrà l’aperitivo di benvenuto: un momento conviviale per incontrarsi e inaugurare insieme questa nuova edizione. Nel pomeriggio, alle 17, il Molino Hub accoglierà grandi e piccini con “Bestiario Urbano”, un laboratorio creativo in cui immaginare e costruire collettivamente la propria creatura urbana, un essere nato dalla fantasia e dalle suggestioni che il contesto cittadino è in grado di evocare.

La sera sarà invece dedicata alla musica e alla sperimentazione sonora. A partire dalle 21, sempre al Molino Hub, Blacksheep accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro che dalle atmosfere downtempo si addentrerà in un intreccio ipnotico di frequenze elettroniche, tra paesaggi melodici e vibrazioni sintetiche. La notte continuerà con il live set di Veronica casca sempre, trio di musica elettronica “instabile” che si muove tra sintetizzatori, pedali analogici e strumentazione digitale, creando un’esperienza sonora unica e irripetibile. La performance sarà arricchita dalle proiezioni di Q2 Visual, un vj set live dal gusto minimale e old school, capace di trasformare lo spazio in un paesaggio visivo in continuo dialogo con i suoni.

Il viaggio nelle “Creature urbane” è dunque pronto a cominciare: tre giorni per scoprire come l’arte urbana possa diventare specchio, rifugio e visione, aprendo nuovi immaginari collettivi nella città.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti; per accedere al Molino Hub è richiesta la sottoscrizione della tessera annuale a Clan/Kansassiti (5 euro).

