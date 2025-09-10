Home Cultura & SpettacoliScuola di musica, aperte le iscrizion: due open day per conoscere i corsi
Scuola di musica, aperte le iscrizion: due open day per conoscere i corsi

Fino al 26 settembre è possibile iscriversi ai corsi dell'Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti"

Grosseto. Fino al 26 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura.

L’offerta formativa dell’anno scolastico 2025-2026 si presenta particolarmente ricca e articolata, con proposte che spaziano dai corsi pre-accademici al dipartimento jazz e moderno, fino alle attività dedicate ai più piccoli, alla musicoterapia e al coro Vocelibera. Tra le novità spicca “La storia del jazz come non l’avete mai sentita”, un percorso innovativo e coinvolgente che arricchisce ulteriormente il programma.

«L’Istituto Giannetti – sottolinea il direttore maestro Antonio Di Cristofanoè una realtà in costante crescita, che ogni anno amplia la propria offerta per venire incontro alle esigenze degli studenti e della città. Crediamo fortemente che la musica sia un linguaggio universale capace di formare, educare e trasmettere valori, ed è con questo spirito che invitiamo tutti a scoprire i nostri corsi».

Sulla stessa linea il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, che aggiunge: «L’Istituto musicale rappresenta uno dei fiori all’occhiello della Fondazione. È una scuola che unisce professionalità e passione, offrendo ai giovani e agli adulti del nostro territorio un’occasione unica di crescita culturale. Ringrazio i docenti e tutto lo staff per il lavoro quotidiano e invito la città a partecipare con entusiasmo a questa nuova stagione musicale».

Per presentare più da vicino i docenti, i corsi e i programmi del nuovo anno sono stati organizzati due open day, in programma mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, dalle 17 alle 19: due giornate in cui il pubblico potrà conoscere la realtà dell’Istituto e vivere un primo contatto diretto con le attività.

Le iscrizioni potranno essere effettuate non solo recandosi in segreteria negli orari di apertura – il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il martedì dalle 15 alle 18.30, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 – ma anche online attraverso il sito ufficiale www.istitutomusicalegiannetti.it, dove è disponibile un pratico sistema di registrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituto telefonando al numero 0564.453128 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail info@istitutomusicalegiannetti.it.

