Scuola di musica, aperte le iscrizion: due open day per conoscere i corsi

Grosseto. Fino al 26 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura.

L’offerta formativa dell’anno scolastico 2025-2026 si presenta particolarmente ricca e articolata, con proposte che spaziano dai corsi pre-accademici al dipartimento jazz e moderno, fino alle attività dedicate ai più piccoli, alla musicoterapia e al coro Vocelibera. Tra le novità spicca “La storia del jazz come non l’avete mai sentita”, un percorso innovativo e coinvolgente che arricchisce ulteriormente il programma.

«L’Istituto Giannetti – sottolinea il direttore maestro Antonio Di Cristofano – è una realtà in costante crescita, che ogni anno amplia la propria offerta per venire incontro alle esigenze degli studenti e della città. Crediamo fortemente che la musica sia un linguaggio universale capace di formare, educare e trasmettere valori, ed è con questo spirito che invitiamo tutti a scoprire i nostri corsi».

Sulla stessa linea il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, che aggiunge: «L’Istituto musicale rappresenta uno dei fiori all’occhiello della Fondazione. È una scuola che unisce professionalità e passione, offrendo ai giovani e agli adulti del nostro territorio un’occasione unica di crescita culturale. Ringrazio i docenti e tutto lo staff per il lavoro quotidiano e invito la città a partecipare con entusiasmo a questa nuova stagione musicale».

Per presentare più da vicino i docenti, i corsi e i programmi del nuovo anno sono stati organizzati due open day, in programma mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, dalle 17 alle 19: due giornate in cui il pubblico potrà conoscere la realtà dell’Istituto e vivere un primo contatto diretto con le attività.

Le iscrizioni potranno essere effettuate non solo recandosi in segreteria negli orari di apertura – il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il martedì dalle 15 alle 18.30, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 – ma anche online attraverso il sito ufficiale www.istitutomusicalegiannetti.it, dove è disponibile un pratico sistema di registrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituto telefonando al numero 0564.453128 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail info@istitutomusicalegiannetti.it.