“Ripple”: Leonardo Giani presenta il suo romanzo ambientato in Maremma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà Leonardo Giani con “Ripple” a chiudere, sabato 13 settembre alle 18.45 nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, la nona edizione del “Salotto di Italo Calvino”.

Il romanzo

“Ripple”, ambientato a Castiglione della Pescaia, è un romanzo sull’amicizia, una storia segnata dal fluire inesorabile del tempo, incorniciata dalla profondità silenziosa del mare e dal rumore vitale della movida, che fa rivivere a tre amici l’emozione di ritrovarsi da giovani e di riscoprirsi legati e uniti dalle reciproche esperienze anche da adulti. Dialoga con l’autore Francesca Ciardiello, laureata in cinema, musica e teatro all’Università di Pisa, è giornalista Tv, conduttrice, autrice. Ama i libri e l’arte e fa parte del direttivo dell’associazione culturale Letteratura e dintorni, per la quale organizza eventi culturali e presentazioni.

L’autore

Leonardo Giani, nato a Firenze, cresce a San Casciano in Val di Pesa; nel 1999 si trasferisce a Milano dove studia Giurisprudenza. Dopo la laurea inizia la pratica forense e viene ammesso ad un dottorato di ricerca, che consegue nel 2010. Durante il dottorato svolge un periodo di studio alla Boston University, supera l’esame di Columbia University, dove consegue un master nel 2011. Dal 2011 al 2015 svolge attività accademica. Dal 2015 al 2022 lavora come consulente legale. Dal 2022 si occupa di istruzione e formazione. Amante della montagna, della birra e dei libri, ha esordito nella narrativa con il romanzo “Il primo passo” (edizioni Luoghi interiori, 2022).