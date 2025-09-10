Impianti sportivi più sicuri e cardio protetti: installati due defibrillatori

Home Colline del FioraImpianti sportivi più sicuri e cardio protetti: installati due defibrillatori
Il Comune investe 5mila euro

di Redazione
Manciano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Manciano prosegue il proprio impegno per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini e degli sportivi.

Al campo sportivo di Montemerano e al campetto polivalente di Saturnia sono stati installati due nuovi defibrillatori semiautomatici (Dae), strumenti fondamentali per garantire un intervento immediato ed efficace in caso di emergenza cardiaca.

Queste installazioni, per una spesa di 5.000 euro da parte del Comune, rappresentano un passo importante per rendere sempre più sicure le strutture sportive del territorio, frequentate ogni giorno da giovani, famiglie e associazioni.

Il Comune, insieme alle realtà locali, intende così promuovere una cultura della prevenzione e dell’attenzione alla salute, assicurando la presenza di dispositivi salvavita in luoghi di aggregazione e sport.

