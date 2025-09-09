Salaiola celebra la poesia: il programma della Festa

Arcidosso (Grosseto). L’associazione L’Aquilaia organizza ogni anno la Festa della Poesia, e Salaiola, la frazione del comune di Arcidosso già primo borgo naturalistico d’Italia, che ha guadagnato anche il titolo di Borgo della Poesia.

Del resto arrivando a Salaiola si percepisce subito la sua duplice vocazione: è immersa in straordinari boschi che pullulano di vita selvatica e lungo le sue strade, sui muri delle case, perfino sui vecchi lavatoi appaiono poesie, che creano un percorso dell’anima, un paesaggio fatto di natura e di bellezza.

Il programma

Questo è il programma della Festa della Poesia 2025, che, oltre a letture di opere, presentazioni di libri, offre la possibilità di partecipare ad un laboratorio poetico.

Sabato 13 settembre:

ore 16.45 – “La poesia che salva la vita”, a cura di Massimiliano Bardotti. Letture di poesie di vari autori che hanno saputo cantare il bello e il bene in ogni forma;

ore 17.15 – Presentazione del libro “Questa notte non posso aprire gli occhi”, di Leda Erente, una delle voci più originali nel panorama della poesia italiana. La sua poesia canta la natura e il mistero della vita, dell’esser vivi. Un canto capace di rivelare la bellezza segreta dei boschi, degli alberi, delle foglie, dei venti, delle stagioni. Leda Erente, nata a Firenze nel 1977, insegna Lettere nella scuola secondaria di primo grado. Ha svolto studi e ricerche nell’ambito della Storia medievale, realizzando delle pubblicazioni in merito, in particolare lo studio “Istruzioni liturgiche e libri dell’antica cattedrale di Santa Reparata sulla rivista “Medioevo e Rinascimento”. Per la poesia ha pubblicato: “Come l’ombra di un vaso di fiori” (Transeuropa 2021); “Madreselva” (Nulla die 2022); “Questa notte non posso aprire gli occhi” (collana di poesia Fuori Stagione, FirenzeLibri 2025, prefazione di Massimiliano Bardotti). Ha svolto laboratori di poesia e partecipato a un libro corale di voci femminili “Ritratti a viva voce”; un suo testo inedito fa parte dell’antologia vocale a cura di Il Pietrisco Poesia e sempre per Il Pietrisco è stata ospite dell’ultima puntata della stagione 2025 in dialogo con Rossella Riccobono e Laura Corraducci. Alcune sue poesie sono state selezionate per la rubrica “Una poesia da…” a cura di Massimiliano Bardotti per l’associazione Sguardo e Sogno;

dalle ore 19 sarà possibile consumare un aperitivo presso la sede dell’Associazione.

Domenica 14 settembre:

“Il mistero dell’ispirazione”, laboratorio poetico a cura di Massimiliano Bardotti. Nelle tradizioni orientali simbolo della poesia sono le foreste di bambù; quando soffia il vento, le canne di bambù emettono suoni meravigliosi, un incanto che forse nessuno strumento musicale e nessun musicista sono in grado di eguagliare. Le canne sono vuote, e di per sé incapaci di emettere alcun suono. Il vento soffia dove vuole e quando vuole, ma sa trasformarsi in meravigliosa musica solo grazie alle canne di bambù. Il bambù è il poeta. Il vento l’ispirazione. Questo incontro capace di generare meraviglie non si può forzare, non si può esigere, si può solo provare a favorirlo.

Il programma

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 – “Cos’è l’ispirazione?”;

dalle ore 11.15 alle ore 12.15 – Laboratorio pratico di scrittura poetica. Aperto anche a chi si cimenta per la prima volta nella scrittura;

dalle 12.15 alle 13.00 – Condivisione dei lavori dei partecipanti al laboratorio e saluti finali.

La quota di partecipazione al laboratorio è di 25 euro, da pagare in loco; per prenotare inviare un messaggio al numero 338.6423967, indicando il proprio nome e cognome; in caso in cui il partecipante sia minorenne, inviare anche nome e cognome di uno dei genitori.

Per essere aggiornati sul programma: https://fb.me/e/5H2TCoElC