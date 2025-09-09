Lavori di AdF: possibili disagi a Monte Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 11 settembre AdF sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di manutenzione programmata in strada vicinale del Grottino.

I lavori

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 13, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Campone, località la Maddalena, strada vicinale del Grottino, via degli Atleti, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.