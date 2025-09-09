Home Costa d'argentoLavori di AdF: possibili disagi a Monte Argentario
Lavori di AdF: possibili disagi a Monte Argentario

L'intervento è in programma giovedì 11 settembre

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 11 settembre AdF sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di manutenzione programmata in strada vicinale del Grottino.

I lavori

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 13, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Campone, località la Maddalena, strada vicinale del Grottino, via degli Atleti, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

