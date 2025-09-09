“La bestia che cercate”: Stefano Tofani presenta il suo romanzo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà Stefano Tofani, con il romanzo “La bestia che cercate”, il protagonista dell’appuntamento di venerdì 12 settembre del “Salotto di Italo Calvino” alle 18:45, nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia.

Stefano Tofani, dopo la laurea in Conservazione dei beni culturali, si è dedicato alla scrittura, pubblicando racconti inseriti in varie antologie. Ha pubblicato sia romanzi che racconti per bambini, tra i quali “Il giorno della spensieranza” (2025) è stato finalista del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Con “In fuga col Barone: nel mondo di Calvino” è già stato ospite del “Salotto di Italo Calvino” nel 2023.

Il romanzo

“La bestia che cercate” è un romanzo che mescola giallo, commedia e dramma, sfumando i confini tra realtà e inganno e riflettendo sulle maschere che le persone indossano nella vita quotidiana. A dialogare con l’autore sarà la responsabile della biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia Patrizia Guidi, da tanti anni direttrice della biblioteca, di cui ha seguito la crescita sin dalla sua intitolazione a Calvino 20 anni fa.