Tradizione, sapori e musica: torna la Festa delle Cantine

Manciano (Grosseto). Da giovedì 11 a domenica 14 settembre il centro storico di Manciano si trasformerà in un grande palcoscenico di convivialità, cultura e gusto con la XXIX edizione della Festa delle Cantine, organizzata dall’associazione Pro Loco Manciano con il patrocinio del Comune di Manciano.

Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama migliaia di visitatori pronti a immergersi nell’atmosfera unica delle antiche cantine, dove sarà possibile degustare piatti tipici, vini locali e scoprire le tradizioni del territorio.

Il programma

Il programma prende il via giovedì 11 settembre alle 21.00 con la fiaccolata a cavallo e la sfilata dei “Cantinieri 2025”, accompagnata dalla Filarmonica “A. Ponchielli” di Saturnia. A seguire, alle 21.45, l’apertura ufficiale delle cantine con le prime degustazioni.

Venerdì 12 settembre e sabato 13 settembre il borgo si animerà con la mostra mercato di artigianato, aperta dalle 10.30 alle 24.00, e con l’apertura serale (alle 19.00) delle cantine, accompagnata da spettacoli itineranti.

La giornata conclusiva di domenica 14 settembre prevede, oltre alla mostra mercato, la messa del Santissimo Crocifisso nella chiesa SS. Annunziata alle 11.00, dalle 17.00 i giochi in legno per bambini e adulti in piazza della Rampa e, dalle 19.00, l’ultima apertura delle cantine. Gran finale in piazza Garibaldi con DJ set e chiusura della festa alle 23.30.

Per favorire la partecipazione in sicurezza, sarà attivo anche un servizio navetta nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 settembre, con collegamenti da Poggio Murella, Catabbio, San Martino, Saturnia, Poggio Capanne, Montemerano, Marsiliana e Pitigliano. Il costo dell’andata e del ritorno è di 10 euro: le tratte saranno dalle 19 fino alle 3 di notte.

La Festa delle Cantine non è solo un’occasione di svago e divertimento, ma anche un momento di forte identità collettiva, capace di unire generazioni e di valorizzare i sapori autentici e la storia di Manciano e della Maremma.

Per informazioni e il programma completo: festadellecantinemanciano.it.

Foto di Chiara Vasconi