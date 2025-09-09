Home Costa d'argentoPremio Gastone Franci: al via la mostra a Palazzo Collacchioni
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

Premio Gastone Franci: al via la mostra a Palazzo Collacchioni

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre ci sarà il "Week-end delle occasioni"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Capalbio (Grosseto). Le opere della terza edizione del Premio Gastone Franci saranno esposte a Palazzo Collacchioni.

Da mercoledì 10 a domenica 14 settembre, infatti, le sale del monumento più emblematico di Capalbio saranno impreziosite dalle rappresentazioni del re della macchia, ovvero il cinghiale, tema del concorso promosso dal Comitato organizzativo sagra del cinghiale (Cosc), in collaborazione con Fondazione Capalbio e il Centro commerciale naturale e patrocinato dal Comune.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.sagradelcinghialecapalbio.it.

Il fine settimana capalbiese sarà arricchito anche dal “Week-end delle occasioni”, la tre giorni promossa dal Centro commerciale naturale di Capalbio che da venerdì 12 a domenica 14 settembre prevederà una serie di appuntamenti che spazieranno dalla musica alle escursioni e ai giochi per i bambini.

Nel centro storico del capoluogo, infatti, si terrà la mostra diffusa “Capalbio con gli occhi dei ragazzi”, mentre venerdì 12 settembre, alle 18, ci sarà l’escursione con 3k Explore (per prenotazioni è possibile chiamare il numero 349.0579362) e, alle 19.30, in piazza Carlo Giordano, il concerto di musica jazz-rock dal vivo con Motociclica Tellacci.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i profili social del Centro commerciale naturale di Capalbio: https://bit.ly/4pfvYrK (Facebook) e https://bit.ly/4ni74pD (Instagram).

Sabato 13 settembre, inoltre, al Circolo Cavalcanti di Maremma si terrà, alle 21.45, il galà equestre “Criniere sotto il castello”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tradizione, sapori e musica: torna la Festa delle...

“La teleferica”: il documentario inaugura gli eventi in...

“La bestia che cercate”: Stefano Tofani presenta il...

Lavori di AdF: possibili disagi a Monte Argentario

Salaiola celebra la poesia: il programma della Festa

“Cassero in Danza”: il gruppo e-Motion e la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: