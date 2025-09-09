Incendio sulla Grosseto-Siena: camper con a bordo due turisti in fiamme (Video)

Grosseto – Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti sulla SS 223, direzione Siena, poco fuori dal centro abitato, in località Roselle, a seguito dell’incendio di un furgone camperizzato.

A bordo del mezzo si trovava una coppia di coniugi di nazionalità tedesca che, accortasi della fuoriuscita di fumo durante la marcia, ha immediatamente accostato il veicolo. Nel giro di pochi minuti il furgone è stato completamente avvolto dalle fiamme.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è prontamente intervenuta sul posto, riuscendo a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Sul luogo dell’evento erano presenti anche la Polizia Stradale e la Polizia Municipale di Grosseto per la gestione della viabilità e la sicurezza.

Non si registrano feriti.