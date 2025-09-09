Verso le regionali: i candidati della lista civica “Noi Moderati – Civici per Tomasi” si presentano

Grosseto. “In Toscana, dopo oltre cinquanta anni di governo di centrosinistra, è tempo di cambiamento e lo è ancora di più al cospetto di un campo largo guidato da Eugenio Giani che si annuncia litigioso e con idee diverse. Un cambiamento che parte dal basso e da un sindaco capace come Alessandro Tomasi“.

Con queste parole i candidati di “Noi Moderati-Civici per Tomasi” presentano la loro sfida al fianco del candidato di centrodestra, con una lista che unisce un partito e il mondo civico. Una conferenza stampa che ha segnato anche l’inaugurazione della sede della lista civica “Noi Moderati – Civici per Tomasi”, in via Cesare Battisti 47 a Grosseto.

I candidati

Andrea Ulmi, nato nel 1957, consigliere regionale uscente e vicepresidente della Commissione Sanità, Sociale e Sport. Medico e dentista, Ulmi, che sarà candidato anche nel collegio di Firenze 1, ha portato la voce del gruppo civico Merito e Lealtà, sottolineando l’importanza della continuità istituzionale e dell’impegno concreto sul territorio.

“Ho scelto personalmente i candidati, puntando su quelle persone che hanno voglia di fare – dichiara Ulmi -. A Grosseto i candidati degli altri partiti hanno impostato la loro campagna elettorale in funzione delle amministrative del 2027, mentre io punto a riconquistare quello scranno in Consiglio regionale su cui mi sono seduto negli ultimi cinque anni. Questa consiliatura è stata entusiasmante, il ruolo di vice presidente della Commissione Sanità è stato gratificante e voglio portare avanti e completare i progetti relativi a questo ambito”.

“La medicina deve essere basata sul valore, va cambiato modello organizzativo, la spesa sanitaria va ridistribuita – continua Ulmi -. Noi Moderati entra nella scena politica adesso, da due anni sono uscito dalla Lega a causa di dissidi con la segreteria regionale e ho sposato il civismo. In Consiglio regionale, non sono stato invitato ai tavoli politici della minoranza perchè la linea veniva dettata dai segretari regionali dei partiti tradizionali. Per questo, ho accettato con entusiasmo la candidatura con Noi Moderati, un partito emergente”.

Infine, Ulmi, su precisa domanda, lancia uno sguardo rapido sul suo ex partito: “La situazione della Lega è terrificante, c’è una guerra civile al suo interno”

Angela Amante, nata nel 1973, assessore all’istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e gentilezza del Comune di Grosseto. Con una solida esperienza nel commercio, Amante, che è espressione di Nuovo Orizzonte Civico, ha evidenziato il valore dell’ascolto e della vicinanza alle famiglie e ai giovani.

“Ho accettato con entusiasmo questa candidatura – spiega Amante -, ringrazio Andrea Ulmi e Chiara Vazzano per il sostegno e la fiducia. E’ doveroso mettere a disposizione dei cittadini la mia esperienza come assessore. E’ necessario migliorare il progetto della Regione Libri Gratis e portare a termine il progetto integrato 0-6. Nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie devono fare capo ad un’unica istituzione e deve esserci un’uniformità normativa che disciplini questi istituti”

Michele Bartalini, classe 1973, artigiano e sindaco di Castel del Piano dal 2019 al 2024 e attuale consigliere comunale. L’ex primo cittadino del Comune amiatino non ha potuto partecipare alla conferenza. “Bartalini ha risposto con grande entusiasmo alla candidatura”, sottolinea Andrea Ulmi.

Nadia Benucci, nata nel 1970, imprenditrice agricola di Massa Marittima con esperienze nel settore agrituristico e della ristorazione. Benucci, iscritta a Noi Moderati, porta la voce del mondo rurale. Anche lei non ha partecipato alla conferenza.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche figure di rilievo del movimento civico e politico: il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, il commissario provinciale Daniele Brogi, e la consigliera di Nuovo Orizzonte Civico Chiara Vazzano, che hanno espresso pieno sostegno ai candidati e alla visione della lista.

“Nella mia prima consiliatura mi sono impegnato molto per Grosseto – dichiara Casucci -. Noi Moderati è sempre più radicato nel territorio, siamo vicini alle associazioni di volontariato e alle persone in difficoltà. Il nostro partito è aperto ad altri movimenti civici. Andrea Ulmi ha rappresentato in Regione il civismo sano e positivo, si è impegnato molto per la Maremma. Noi Moderati ha un approccio territorialistico: mettiamo come priorità le esigenze dei nostri territori rispetto ai bisogni dell’Italia nel complesso. Ulmi incarna la cornice civica che si rispecchia nei valori di Noi Moderati, un partito in crescita che in provincia di Grosseto è passato in poco tempo da 15 a 100 iscritti”.

“Abbiamo l’onore di avere come candidato di punta Andrea Ulmi – sottolinea Daniele Brogi –, che in Regione si è impegnato molto su sanità e sicurezza. Grazie a lui siamo riusciti a salvare la Rsa Istituto Falusi”.

“Il gruppo civico di Grosseto ha sempre avuto una comunione di intenti con il gruppo Merito e Lealtà in Regione – aggiunge Chiara Vazzano -. Ringrazio Noi Moderati per aver dato fiducia a Nuovo Orizzonte Civico”.

La presentazione ha segnato l’inizio ufficiale della campagna elettorale di “Noi Moderati – Civici per Tomasi” nel territorio grossetano, con l’obiettivo di portare avanti una proposta politica moderata, concreta e radicata nei valori civici e nella partecipazione attiva dei cittadini.