Verso le regionali, Ciaffarafà incontra i cittadini: “L’Amiata al centro del mio programma”

Castel del Piano (Grosseto). Martedì 9 settembre, presso la fiera di Castel del Piano, sarà presente un gazebo per incontrare il candidato alle elezioni regionali Riccardo Ciaffarafà.

“Portare l’Amiata in Regione è un obiettivo raggiungibile e alla nostra portata: diventa fondamentale questa tornata elettorale per ribadire la centralità delle zone limitrofe, come la montagna, che per troppi anni sono stati considerati territori marginali e utili solo quando ci sono le votazioni – spiega Ciaffarafà –. Così come i candidati che negli anni si sono succeduti solo a ‘servizio’ dei partiti e mai a servizio dei cittadini: la mia candidatura invece nasce dall’esigenza di mettere questo territorio al centro della politica ed è l’occasione per mandare a Firenze un forte messaggio di discontinuità e di rinnovamento per una Regione che sia su tutto il territorio e consideri la provincia di Grosseto per come si merita”.

“Ci sono candidature che si ripetono da anni e anni per tutte le stagioni e per tutte le tornate elettorali al solo fine di consolidare il proprio ruolo personale, senza tenere conto invece delle esigenze vere del nostro territorio: ecco noi intanto, con la mia presenza, lanciamo il primo segnale di discontinuità da questo tipo di politica – termina il candidato -. Durante il gazebo, che avrà luogo sia mattina che pomeriggio, saranno presenti anche gli altri candidati e dirigenti di Forza Italia e ci sarà la presenza anche del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna a sostenere le candidature: Forza Italia mette al centro la nostra montagna e questo è un segnale di novità davvero importante”.

