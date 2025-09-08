Ricerca di funghi, l’invito alla prudenza del Prefetto: “Poche e semplici regole per evitare incidenti”

Grosseto. Negli ultimi anni le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il volontariato hanno dovuto fronteggiare decine di interventi per recuperare e assistere cercatori di funghi che si erano avventurati e persi tra i boschi.

Molti sconfinano in zone montane particolarmente impervie, mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei soccorritori che devono intervenire in caso di necessità.

Risulta importante osservare semplici e poche regole per prevenire gli incidenti e far sì che la raccolta dei funghi rimanga una bella esperienza.

“Conoscere bene il bosco – ha detto il Prefetto Berardino –, rispettarlo, ma anche temerne i rischi è la prima regola di buon comportamento da seguire. A tal fine è importante osservare semplici, ma importanti regole da seguire quando ci si appresta a vivere l’avventura della ricerca dei funghi. Raccomando in particolar modo di non avventurarsi da soli, portare con sé il cellulare con batteria carica e consultare le previsioni meteo”.

Le principali regole

evitare escursioni in solitaria; un’adeguata preparazione fisica; la conoscenza del territorio; abbigliamento e calzature adatti alle condizioni meteo e all’ambiente che si intende visitare; portare con sé il telefono cellulare con batteria carica e funzionante e possibilmente dotato di app per la geolocalizzazione; consultare sempre il bollettino e valutare le condizioni atmosferiche; rendere nota preventivamente l’area di ricerca a familiari/amici o conoscenti.

Si ricorda, inoltre, che in Toscana la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla Legge regionale del 22 marzo 1999 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.