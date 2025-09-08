Home AttualitàNove nuovi poliziotti in città: il benvenuto del Questore
Attualità Grosseto

Nove nuovi poliziotti in città: il benvenuto del Questore

di Redazione
Grosseto. Sono arrivati alla Questura di Grosseto, questa settimana, nove agenti della Polizia di Stato .

Tutti i nuovi poliziotti sono stati accolti dal Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra, che ha illustrato le tematiche di sicurezza che caratterizzano il territorio grossetano ed ha dato loro il benvenuto, con l’augurio di buon lavoro.

I nuovi arrivati, nel corso dell’incontro con il Questore, hanno manifestato forte motivazione nell’affrontare il servizio che li attende nella nuova sede nell’apportare un contributo concreto al raggiungimento di risultati di sempre maggior rilievo da parte della Polizia di Stato nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

