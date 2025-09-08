Home CronacaNuova perturbazione in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali
Nuova perturbazione in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali

Grosseto. Peggiora il tempo in Toscana.

Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla parte occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno a interessare anche le zone interne e i temporali potranno assumere carattere di forte intensità.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle ore 7 fino alla mezzanotte di domani, martedì 9, su gran parte del territorio regionale, ad esclusione dell’arco appenninico dalla Lunigiana fino al Casentino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

