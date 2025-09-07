Viabilità, Italia dei Diritti De Pierro: “Lungo la strada Fronzina regna il degrado, la Provincia intervenga”

Roma. L’attenzione del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro si sposta in Toscana e precisamente nella provincia di Grosseto.

A finire sotto la lente di ingrandimento dell’IdD è la strada provinciale 24, detta anche Fronzina, dove Corrado Fella, consigliere ombra e membro del direttivo nazionale dell’Italia dei Diritti De Pierro, segnala una situazione di degrado che si snoda per tutta la lunghezza della provinciale: “La strada provinciale 24 Fronzina si snoda per circa 27 chilometri a pochi passi dell’Argentario e da Grosseto, una strada che percorrendola accende i ricordi della gioventù, con le sue lunghe distese di campi il profumo del fieno e della paglia. Tutto questo svanisce al solo abbassare gli occhi a terra e rendersi conto della mancata manutenzione stradale da parte della Provincia di Grosseto. Vegetazione che invade la corsia di marcia in entrambe i lati, linea bianca di delimitazione della carreggiata inesistente; inoltre, per la maggior parte della sua percorrenza, la strada è delimitata da scarpate e fossi e non vi è un guard-rail che la renda più sicura”.

“La segnaletica verticale – prosegue Fella – è carente o comunque non è pienamente visibile a causa della vegetazione che nasconde i segnali, o per la loro usura. Si notano inoltre smottamenti non segnalati che mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti e dei centauri che la percorrono. Tutto questo avviene in Toscana, una regione meta del turismo nazionale ed internazionale”.

“Concludo con una mia osservazione – chiosa Corrado Fella -: circa 40 anni fa, negli anni ’80, tutto questo era inimmaginabile, c’era più rispetto e tanto dovere. Un dovere che il cantoniere operaio addetto alla cura della strada sentiva nascere dal profondo del suo cuore. Caro presidente della Provincia di Grosseto, fai anche tu una piccola interrogazione al tuo cuore e vedrai che sentirai automaticamente il dovere di intervenire a salvaguardia della tutela delle persone che percorrono ogni giorno le strade della tua provincia”.

Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la politica interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro, aggiunge: “Come dice Corrado, questa strada si trova a due passi dall’Argentario, meta ambita dal turismo nazionale e internazionale, e non è possibile vedere una strada provinciale in questo stato che rasenta l’abbandono. La Toscana, da sempre considerata una regione molto attiva nei servizi offerti ai cittadini, non può poi perdersi trascurando la rete viaria che troppo spesso è protagonista di incidenti anche gravi causati non solo dall’alta velocità e dell’imprudenza degli automobilisti o motociclisti, ma anche dall’incuria delle strade, troppo spesso trascurate e mal tenute”.

“Ci rivolgiamo al presidente della Provincia di Grosseto, sollecitando un suo intervento per far sì – conclude Spinelli – che venga dato mandato a chi di dovere di ripulire la S.P. 24 dalle erbe infestanti che invadono la carreggiata e coprono la segnaletica verticale, di rinnovare la stessa segnaletica, che in molte parti risulta degradata, e di apporre, laddove carente, la segnaletica orizzontale”.