CasaPound: al via l’iniziativa di legge “Remigrazione e riconquista”

Grosseto. Annunciata ieri “Remigrazione e riconquista”, la nuova proposta di legge supportata, oltre che da CasaPound, anche dalle realtà più rilevanti della destra radicale italiana, come Brescia ai Bresciani, Rete dei Patrioti e Vfs.

La nuova iniziativa, presentata durante una conferenza dedicata a “Direzione Rivoluzione 2025 – La festa nazionale di CasaPound”, si pone l’obiettivo di avviare azioni in tutta Italia tramite banchetti fisici e raccolte firme online per raggiungere le 50mila firme necessarie alla presentazione in Parlamento di una proposta di legge sul tema della remigrazione. Il primo passo concreto sarà la costituzione di un comitato ufficiale che coordinerà le attività e tutte le procedure necessarie.

La proposta di legge

La proposta di legge si fonda su dieci punti principali: maggior controllo dei flussi migratori; confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che sfruttano l’immigrazione; espulsione immediata degli irregolari che commettono reati; istituzione della remigrazione; patto di remigrazione volontaria; creazione di un fondo nazionale per la remigrazione; stop alle Ong del traffico migratorio; abolizione dell’attuale decreto flussi del Governo Meloni; ritorno degli italo-discendenti; creazione di un fondo per la natalità e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido.

Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia, ha dichiarato: «Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta concreta a un tema che la politica continua a ignorare. La remigrazione non è uno slogan, ma un progetto reale che mette al centro gli italiani e il futuro della nostra nazione. A ottobre presenteremo ufficialmente il comitato “Remigrazione e riconquista” in un evento aperto a tutti, perché questa battaglia deve diventare patrimonio collettivo».