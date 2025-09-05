Costa tirrenica, Simiani: “Dopo tre anni di tagli servono risorse per infrastrutture”

Grosseto. “Serve un patto serio ed efficace per potenziare le infrastrutture della costa tirrenica. In questi tre anni di Governo Meloni non solo non sono state messe risorse, ma addirittura sono state tolte per la Tirrenica e l’interporto di Livorno, nonostante gli annunci ripetuti del Ministro Salvini. Faccio appello ai parlamentari di destra affinché il nostro territorio smetta di essere mortificato e venga valorizzato”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, a seguito dell’incontro svolto oggi, venerdì 5 settembre, e promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno alla presenza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali delle province di Livorno e Grosseto.

“I numeri sono chiari, in questa legislatura 40 proposte emendative presentate dal Pd ai numerosi provvedimenti esaminati dal Parlamento per potenziare le infrastrutture territoriali sono state respinte dalla maggioranza. Serve chiarezza: occorre finanziare la Tirrenica, dove alcuni lotti sono già cantierabili, vanno messe risorse per completare la Due Mari, per ripristinare i soldi tolti all’interporto di Livorno, per realizzare il lotto zero della città labronica e per progettare la dorsale ad alta velocità della costa. Il tempo dei tatticismo e delle promesse mai mantenute è finito. I parlamentari di destra del territorio devono decidere da chi parte stare”: conclude Marco Simiani.