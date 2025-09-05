Grosseto, nuovo allacciamento idrico in via Roma

Grosseto. Martedì 9 settembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico in via Roma, relativo alla nuova condotta recentemente sostituita grazie all’intervento di bonifica. I lavori potrebbero determinare, dalle 8.00 alle 16.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Roma, via Trento, via Don Giovanni Minzoni e zone limitrofe. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17:00 salvo imprevisti.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.