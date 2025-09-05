Capolavori del Rinascimento”: domenica il finissage della mostra

Grosseto. Sta per concludersi con grande successo la mostra “Capolavori del Rinascimento, dalla Collezione Luzzetti”, a cura di Mauro Papa e allestita al Polo Culturale Le Clarisse dallo scorso aprile.

Per l’occasione è in programma domenica 7 settembre il finissage dell’esposizione con apertura straordinaria dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Sarà inoltre possibile prenotare e partecipare a due visite guidate alla mostra a cura di Promocultura, alle 11.00 e alle 18.00. Il costo del biglietto è 10 euro, che comprende anche il catalogo della mostra in omaggio e l’ingresso al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La mostra

In quattro mesi l’esposizione ha registrato quasi 2.500 ingressi, superando i risultati delle mostre precedenti: 1.900 visitatori per “I manifesti d’arte” nel 2024 e 1.500 per la retrospettiva su Ico Parisi nel 2023. Un successo che non solo segna un passo avanti rispetto alle mostre precedent,i ma ne sottolinea l’importanza come evento culturale di alto profilo e richiamo diffuso.

Un risultato che conferma l’interesse crescente del pubblico per le grandi opere d’arte ospitate nella sede museale. L’esposizione, curata dal direttore del museo Mauro Papa, presenta autentici capolavori del Rinascimento italiano, con opere di grandi maestri come Botticelli, Bellini, Pinturicchio, Aspertini e Vasari.

«Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura – che testimonia come il Polo Le Clarisse e il Museo Luzzetti siano ormai un punto di riferimento imprescindibile per l’offerta culturale non solo della città, ma di tutto il territorio. Il successo di questa mostra conferma la validità del nostro impegno nel valorizzare e rendere accessibile a tutti il patrimonio artistico che custodiamo».

La mostra è stata resa possibile grazie alla disponibilità degli eredi di Gianfranco Luzzetti che hanno messo a disposizione le opere della collezione del mecenate.

«Ringraziamo sentitamente la Fondazione Grosseto Cultura e il Polo Le Clarisse – dichiarano gli eredi di Luzzetti – per aver permesso che queste opere di straordinario valore artistico e storico potessero essere ammirate da un pubblico così ampio. È stato emozionante vedere la collezione vivere in un contesto tanto partecipato. Questa mostra ha rappresentato non solo un omaggio al Rinascimento, ma anche all’instancabile lavoro di ricerca e amore per l’arte di Gianfranco».

Fondamentale il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

«Il grande successo della mostra “Capolavori del Rinascimento” al Polo Le Clarisse – afferma Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – conferma quanto la cultura sappia generare partecipazione e orgoglio collettivo. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è motivo di soddisfazione aver sostenuto un evento che, inserito nelle celebrazioni del Giubileo 2025, ha saputo valorizzare la collezione Luzzetti e offrire al pubblico un’occasione unica per riscoprire i capolavori del nostro Rinascimento. La Fondazione sostiene il Polo Le Clarisse nelle sue attività annuali ed è stata al suo fianco nella riqualificazione dell’ex Chiesa e Convento di Santa Chiara. È anche grazie a progetti come questo che il patrimonio artistico diventa strumento di crescita e coesione per l’intera comunità».