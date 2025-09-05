Home Castiglione della Pescaia“Intera”: Silvia Meconcelli presenta il suo romanzo
“Intera”: Silvia Meconcelli presenta il suo romanzo

L'iniziativa è in programma lunedì 8 settembre

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Silvia Meconcelli sarà la protagonista della seconda giornata del “Salotto di Italo Calvino”, lunedì 8 settembre alle 18.45, nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia.

Presenterà “Intera”, il suo terzo romanzo, che, attraverso le voci di Seba e Amedeo, i due protagonisti del racconto, affronta i problemi e le contraddizioni dell’Africa, nonché i soprusi e le discriminazioni che le popolazioni di tale terra hanno subito e continuano a subire.

A dialogare con lei sarà Maria Carla Fruttero, figlia del grande scrittore Carlo Fruttero, cresciuta nell’ambiente letterario ha collaborato per vari anni con Ernesto Ferrero nell’organizzazione del Salone del libro di Torino; ha scritto e pubblicato due romanzi: “La mia vita con papà” e “Alice ancora non lo sa”.

Silvia Meconcelli, laureata in economia, lavora in un’importante azienda vitivinicola nel senese. Lettrice instancabile, ha fatto parte della compagnia teatrale “Né arte né parte”, interpretando vari ruoli.

