Il Settembre Roccastradino verso il gran finale: il programma del weekend

Roccastrada. Il Settembre Roccastradino si prepara al gran finale con tre giorni di animazione per tutte le età, musica e buona tavola prima di vivere il Palio umoristico dei ciuchi fissato per domenica 7 settembre, al quale alle 23.00 farà seguito il tradizionale spettacolo pirotecnico.
La programma
Venerdì 5 settembre la festa si aprirà alle 16 al Kaos Kreativo, con il Nutella party preparato dalla Contrada del Convento, e continuerà alle 16.30 con la scuola di piccolo circo con “Jolly Blue Circus Arts”; alle 18.00, al circolo Arci Confraternita Bailamme, presentazione del libro “La cura di Praga” a cura di Federico Pippi; alle 19.00, allo stand gastronomico ancora pesce con ragù di polpo e seppie con piselli. Alle 21.00, in piazza XXV Aprile, serata danzante con Hurrà Band ed alle 22.00, al Parco del Chiusone Hot Dog Party della contrada del Chiusone. Conclude la serata musica live con Crazy Floyd, Tribute Band dei Pink Floyd.
Sabato 6 settembre, alle 16.00, 52^ Marcia verde ed alla stessa ora, in piazza dell’Orologio, donzelle con la contrada della Torre. Alle 17.00, nella pista del Parco del Chiusone, merenda e calcio tennis con la contrada del Portoncino. Alle 19.00, allo stand gastronomico “Serata del peposo”; alle 21.00 processione da San Niccolò al Terzo in onore della Madonna del Buon Incontro; sempre alle 21.00, in piazza XXV Aprile, serata danzante con Viola Vivarelli Band ed alle 22.00, in chiusura di serata, al Parco del Chiusone DJ Nik e Martina Minelli.
Il Settembre Roccastradino prosegue domenica 8 settembre, con la 35esima edizione della Pedalata ecologica alle 9.00; a seguire, alle 11.00, nella chiesa di San Niccolò, Santa Messa solenne in onore della Madonna del Buon Incontro con il piccolo Coro di San Niccolò. Alle 15.00, in corso Roma, partenza della sfilata del Palio sulle note della fanfara ed alle 16.30 sorteggio dei ciuchi e delle contrade; per tutto il pomeriggio in orso Roma risuoneranno le note della Ciacciabanda Street Band ed alle 17.30 Palio umoristico dei ciuchi, a cui seguirà, alle 18.30, in corso Roma, la premiazione e la distribuzione del giornalino Nettezza Urbana. A chiudere la festa, dalle 21.30, al Parco del Chiusnone “Aspettando i fuochi” con Pieroby Vdj ed alle 23.00, all’ex campo sportivo di via Carducci, lo spettacolo pirotecnico.
Il 53° Settembre Roccastradino si chiuderà lunedì 8 settembre con alle17.30 il 22° Open Day della palestra Golden Gym, con la presentazione delle attività per la stagione 2025/26 nella plaestra in via Nazionale 5/A, ed infine, alle 21.00, al Parco del Chiusone, serata danzante con Antonio Maenza & Friends.