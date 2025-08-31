Grave disservizio della linea telefonica nelle Colline Metallifere: interi paesi isolati

Massa Marittima (Grosseto). Da diversi giorni una vasta area compresa tra i Comuni di Massa Marittima e Montieri è interessata da un grave disservizio delle linee telefoniche e della connessione internet.

La situazione riguarda in particolare, a Massa Marittima, le frazioni di Prata e Tatti, dove i cittadini stanno vivendo condizioni di isolamento ormai da 5 giorni consecutivi, e nel comune di Montieri, il capoluogo, tutti i paesi e le aree rurali.

Il guasto, nonostante le numerose segnalazioni degli utenti e l’intervento diretto delle amministrazioni comunali, non trova ad oggi né soluzioni, né risposte chiare sulle tempistiche di ripristino.

La criticità riguarda non soltanto la comunicazione privata, con molte persone soprattutto anziane che sono completamente isolate, ma anche i servizi essenziali: sono infatti compromessi i collegamenti sanitari (il medico di famiglia non può accedere ai fascicoli sanitari, né fare le ricette), i servizi postali e bancari, oltre al funzionamento dei Pos delle attività commerciali. Una condizione che coinvolge alcune migliaia di persone e che non può essere ulteriormente tollerata.

I sindaci Irene Marconi e Nicola Verruzzi si sono fatti parte diligente raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e richiedendo un intervento immediato e risolutivo. Nonostante ciò, hanno riscontrato gravi difficoltà di interlocuzione con il gestore, che a fronte di continue sollecitazioni non ha saputo fornire indicazioni né sulla natura del guasto, né su chi stia materialmente operando alla sua risoluzione.

I sindaci invitano i cittadini a rivolgersi direttamente ai propri operatori per richiedere i rimborsi previsti in questi casi e annunciano che, se la situazione si protrarrà ulteriormente, intraprenderanno le azioni necessarie per richiedere formalmente il risarcimento dei danni subiti dalle comunità.