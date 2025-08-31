Home AttualitàBalù è tornato a casa: “Grazie a tutti per averci aiutati nelle ricerche”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Balù è tornato a casa: “Grazie a tutti per averci aiutati nelle ricerche”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto.Balù è tornato o forse ci è stato riportato da chi se lo era preso, forse approfittando del buio per non farsi vedere”.

A dichiararlo è lo stesso padrone dell’animale.

“Il gatto non presenta segni di essere stato fuori per quasi 5 giorni e di aver affrontato un bel temporale – spiega il padrone -. Quindi, se veramente ci è stato riportato, ‘ringrazio’ chi lo ha preso di essersi messo una mano sulla coscienza. Le bimbe, e soprattutto la più piccola, sono felicissime di poterlo riabbracciare e noi siamo contentissimi di riaverlo in famiglia”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso le nostre richieste di aiuto e che magari hanno perso tempo nel cercarlo – termina il padrone -. Ringraziamo le volontarie che hanno collaborato nell’aiuto con le ricerche”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Grave disservizio della linea telefonica nelle Colline Metallifere:...

Manifesti elettorali e par condicio, Gori: “Riconosco l’errore,...

Sicurezza in mare: in Feniglia la seconda giornata...

Tornano le “Giornate maremmane della dermatologia”: corso di...

Scontro tra due auto: anziano trasportato all’ospedale con...

Balù si è perso, l’appello del padrone: “Aiutatemi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: