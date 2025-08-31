Balù è tornato a casa: “Grazie a tutti per averci aiutati nelle ricerche”

Grosseto. “Balù è tornato o forse ci è stato riportato da chi se lo era preso, forse approfittando del buio per non farsi vedere”.

A dichiararlo è lo stesso padrone dell’animale.

“Il gatto non presenta segni di essere stato fuori per quasi 5 giorni e di aver affrontato un bel temporale – spiega il padrone -. Quindi, se veramente ci è stato riportato, ‘ringrazio’ chi lo ha preso di essersi messo una mano sulla coscienza. Le bimbe, e soprattutto la più piccola, sono felicissime di poterlo riabbracciare e noi siamo contentissimi di riaverlo in famiglia”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso le nostre richieste di aiuto e che magari hanno perso tempo nel cercarlo – termina il padrone -. Ringraziamo le volontarie che hanno collaborato nell’aiuto con le ricerche”.