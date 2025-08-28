“Monte Labbro Meditation”: concerto all’alba con Stefano Corsi

Arcidosso (Grosseto). La magia dell’alba sul Monte Labbro si unirà alle atmosfere senza tempo della musica celtica in un appuntamento unico, inserito nel programma di “Arcidò”.

Domenica 31 agosto, alle ore 6.00, il musicista Stefano Corsi si esibirà in un concerto per arpa celtica e armonica dal titolo evocativo: “Monte Labbro Meditation”.

Il concerto

Il concerto vedrà dialogare due strumenti accomunati dal nome – l’arpa celtica e l’armonica a bocca – ma appartenenti a mondi sonori diversi. Le note delle corde e delle ance vibreranno nell’aria in modo complementare, creando un intreccio melodico che trasporterà il pubblico nella leggenda e nella poesia della grande tradizione musicale irlandese.

Stefano Corsi, fondatore dello storico gruppo di musica irlandese Whisky Trail, vanta una carriera di oltre cinquant’anni e collaborazioni con musicisti di fama internazionale, da Frankie Gavin a Johnny Dickinson. Riconosciuto come uno dei maggiori solisti italiani di arpa celtica, ha portato il suo talento in festival e palchi prestigiosi in Italia e all’estero, ricevendo apprezzamenti dalla critica internazionale per l’originalità e la profondità delle sue esecuzioni.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi dell’Amiata: il Monte Labbro, spazio di silenzio, natura e spiritualità, che all’alba regala panorami unici a 360 gradi sulla Maremma e la Val d’Orcia.