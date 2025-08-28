Cedole librarie per la scuola primaria: prenotazioni solo online

Scarlino (Grosseto). Per le cedole librarie destinate agli studenti della scuola primaria residenti nel territorio di Scarlino, è necessario effettuare la prenotazione dei libri esclusivamente tramite la procedura online, disponibile sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it).

Per venire incontro alle famiglie e offrire un sostegno nella compilazione della domanda, è a disposizione il Punto digitale.

Lo sportello è aperto a Scarlino scalo, nei locali dell’ex scuola elementare di via Matteotti, ogni martedì dalle 15.30 alle 17.00. Al Puntone è possibile rivolgersi nei locali all’ex farmacia ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.00, mentre alla biblioteca di Scarlino il servizio è disponibile sempre il venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

Il servizio è dedicato esclusivamente ai genitori degli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Scarlino. Per maggiori informazioni: tel. 0566.38529, e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.