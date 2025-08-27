Home GrossetoVerso le regionali, Minucci: “Altro che sviluppo, Giani butta 20 milioni in assistenzialismo elettorale”
Verso le regionali, Minucci: “Altro che sviluppo, Giani butta 20 milioni in assistenzialismo elettorale”

di Redazione
Grosseto. Altro che politiche per lo sviluppo: con l’annuncio del cosiddetto reddito di cittadinanza toscano Giani e il centrosinistra confermano la loro visione miope e ideologica, fatta solo di assistenzialismo”.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato di Fratelli d’Italia Grosseto al Consiglio regionale.

“Parliamo di 15-20 milioni di euro di fondi europei, risorse che avrebbero potuto e dovuto essere destinate a creare lavoro vero, sostenere le imprese, aiutare le giovani coppie, favorire la formazione e l’assunzione dei nostri ragazzi. Invece – sottolinea Luca Minucci –, ancora una volta si scelgono mance temporanee, bonus di pochi spiccioli che non danno prospettiva né futuro, ma servono soltanto a comprare consenso in campagna elettorale”.

“La Toscana non ha bisogno di misure che drogano il mercato del lavoro e illudono i cittadini per pochi mesi. Ha bisogno di serietà, di infrastrutture, investimenti, sostegno alle aziende e opportunità per i giovani – termina Minucci -. Fratelli d’Italia lo ripete con chiarezza: con noi, i fondi europei non verranno bruciati in sussidi a tempo, ma indirizzati a progetti che generano occupazione stabile e sviluppo duraturo. La nostra regione deve tornare a crescere: il tempo delle mance elettorali è finito”.

