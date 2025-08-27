Home AttualitàKentucky Fried Chicken arriva a Grosseto: nuova apertura al centro commerciale “Maremà”
Kentucky Fried Chicken arriva a Grosseto: nuova apertura al centro commerciale “Maremà”

di Redazione
Grosseto. E’ stato inaugurato oggi al centro commerciale Maremà, in via Ecuador a Grosseto, il nuovo ristorante Kfc – Kentucky Fried Chicken.

L’apertura del locale prevede l’assunzione di 30 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società Red Bucket Srl, a cui fanno capo altri due ristoranti tra Toscana e Umbria.

Il locale, situato al piano terra del centro commerciale, ma con ingresso indipendente e accessibile a tutti, è dotato di una sala da 345 metri quadri, con 88 posti a sedere, e di un dehor da 50 metri quadri, con altri 32 posti.

Il ristorante è aperto dalle 11.30 alle 23, dal lunedì al giovedì, e dalle 11.30 a mezzanotte, da venerdì a domenica.

