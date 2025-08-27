Morning Glory: il mega yacht a vela che fu di Berlusconi solca il mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Lunedì scorso ha fatto una sosta davanti ad Artemare Club, a Porto Santo Stefano, anche il Morning Glory, uno dei grandi yacht più famosi del mondo, fotografato e riprodotto tra web, magazine e tv per via del suo ultimo proprietario, Silvio Berlusconi.

Racconta il comandante Daniel Busetto, dai dati del suo importante archivio storico dello yachting, che il mega yacht a vela fu costruito nel 1993 a Viareggio dal celeberrimo cantiere Perini, su richiesta di Rupert Murdoch, australiano, imprenditore miliardario con interessi in tutto il mondo, tempo addietro socio in affari anche con Berlusconi.

Una lunghezza fuori tutto di quasi 49 metri, due motori comodi e silenziosi più che potenti per un’autonomia di quasi ottomila chilometri di navigazione, un ponte largo e comodissimo con un’area prendisole degna di una motonave, lo yacht fu completamente riallestito da Berlusconi con un lusso sfarzoso, un grandissimo bar, un pianoforte, una scala a chiocciola degna di un antico teatro per salire e scendere tra ponte e salotto e persino un camino in marmo, quattro suite matrimoniali, diciannove posti letto, jacuzzi sul ponte, una sala giochi con ping-pong e biliardo e un salotto stratosferico.

Per anni il Morning Glory ha ospitato le feste del cavaliere non solo in Sardegna, ma anche in Versilia, golfo del Tigullio e Amalfi; sono salite a bordo tutte le stelle del mondo Fininvest. Pare che recentemente sia stato acquistato da un armatore anonimo che prima o poi Artemare Club scoprirà.