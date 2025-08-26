Nuovo regolamento di Polizia urbana, primi controlli della Municipale: scattano le multe

Grosseto. Quello appena trascorso è stato il primo fine settimana di controlli operati dagli uomini e dalle donne della Polizia municipale di Grosseto per far rispettare il nuovo regolamento di polizia urbana. Un’attività che si è poi protratta anche il 25 agosto, durante la sera.

“Domenica – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – sono state comminate quattro sanzioni per la detenzione di bottiglie di vetro (tre in via Manetti e una in via Saffi) e sono stati realizzati due sequestri. Lunedì, sulle Mura cittadine, la nostra Polizia locale ha elevato altre due sanzioni per la detenzione di contenitori in vetro. I controlli sono stati operati dal Nos, la cui attività è molto apprezzata dai cittadini e dai commercianti”.

Si ricorda che, nello specifico, nell’area ricompresa tra le vie Sonnino, Mameli, Trieste, Aurelia Nord, Pace, Aquileia, Bengasi, Battisti, Alfieri e le piazze Marconi e De Maria, sono state applicate le nuove disposizioni, che prevedono dalle 21 alle 7 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione da parte di chiunque risulti autorizzato – a vario titolo – alla vendita al dettaglio, nonché tramite distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Dalle 21 alle 7, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, al di fuori dei locali e delle aree in concessione degli esercizi che effettuano la somministrazione o che hanno comunque la possibilità di consumo sul posto, è vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Vietato, in tutto il territorio comunale, cedere bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori di 18 anni.

“Un’iniziativa – concludono sindaco e assessore – che risponde alle segnalazioni giunte all’amministrazione nel corso del tempo e che mira a rendere più sicura e vivibile la nostra città”.