Festa del cinema di mare: Giuliano Sangiorgi ospite della giornata conclusiva

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La decima edizione della Festa del cinema di mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi arriva alla conclusione, dopo quattro giorni di grandi ospiti, incontri importanti, piazze piene e un pubblico sempre attento e caloroso. E lo fa con un nome d’eccezione come Giuliano Sangiorgi, fortemente atteso a Castiglione della Pescaia, mercoledì 27 agosto, e voluto dal direttore artistico, Giovanni Veronesi, che ne è anche grande amico.

Il leader e cantante dei Negramaro sarà al centro dell’incontro previsto, come di consueto, alle 19 all’Orto del Lilli, insieme a Veronesi e Omar Schillaci (SkyTg 24) per rendere l’ultima giornata in programma certamente da ricordare.

Il programma

Il programma inizierà alle 17.30 alla biblioteca “Italo Calvino”, con la proiezione dei cortometraggi finalisti dei Premi Mauro Mancini e Guido Parigi; mentre dopo l’intervista all’Orto del Lilli, Sangiorgi incontrerà il pubblico anche al Cinema Castello, alle 21.15, per la proiezione di “Non è un paese per giovani” (2017, 105′), film di Giovanni Veronesi per il quale ha curato la colonna sonora. Sandro e Luciano si conoscono lavorando da camerieri in un ristorante romano. Uno sogna in segreto di diventare scrittore, l’altro di aprire un ristorante con wifi a Cuba, dove le connessioni internet sono rare e costose. I due partono insieme inseguendo l’affare. Laggiù incontreranno Nora, una ragazza italiana travolgente, malinconica e fuori di testa.

La serata si chiuderà con il live set elettronico “Il mare dentro“, di Daiana Bauld e Paul Harden, alle 23, al Molo di Ponente.

La maggior parte degli eventi in programma è ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto, Rrd (Roberto Ricci Design), Nasdaq, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club celico di Castiglione della Pescaia, Lega navale italiana, Associazione Kansassiti; con il patrocinio di Anec.